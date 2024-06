La Commission européenne proposera mercredi de prendre des mesures disciplinaires à l'encontre de la France et d'autres pays de l'UE pour avoir autorisé des déficits budgétaires excessifs pendant la pandémie, mais n'annoncera les délais pour leur réduction qu'en novembre.

Ces mesures disciplinaires, connues sous le nom de procédure concernant les déficits excessifs, seront les premières prises depuis que l'Union européenne a suspendu ses règles budgétaires visant à prévenir les emprunts excessifs en 2020.

La France avait un déficit budgétaire de 5,5 % du PIB en 2023, qui ne devrait se réduire que légèrement pour atteindre un écart de 5,3 % cette année. La limite de déficit de l'UE est de 3 % du PIB.

La dette publique de la deuxième économie de la zone euro s'élevait à 110,6 % du PIB en 2023 et la Commission s'attend à ce qu'elle augmente à 112,4 % cette année et à 113,8 % en 2025. La limite de l'UE est de 60 %.

Des discussions entre Paris et la Commission sur la rapidité de la réduction du déficit et de la dette de la France auront lieu dans les prochains mois.

Le parti d'extrême droite Rassemblement national de Marine Le Pen étant en tête des sondages pour remporter les élections françaises anticipées prévues du 30 juin au 7 juillet, la Commission négociera probablement avec un gouvernement fortement eurosceptique à Paris.

Le parti de Mme Le Pen souhaite abaisser l'âge de la retraite et les prix de l'énergie, augmenter les dépenses publiques et soutenir une approche protectionniste de la politique économique "la France d'abord", et les marchés s'inquiètent déjà des finances publiques du pays.

Les investisseurs ont vendu les actifs français la semaine dernière en raison de l'incertitude politique, les rendements des obligations françaises ayant connu leur plus forte hausse hebdomadaire depuis 2011. Les valeurs bancaires ont chuté.

Selon Eurostat, 11 pays de l'UE, dont la France, avaient un déficit budgétaire supérieur à la limite européenne de 3 % du PIB en 2023. (Reportage de Jan Strupczewski, édition de Bernadette Baum)