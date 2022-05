L'exercice d'équilibriste de Scholz est devenu plus difficile après les élections nationales allemandes.

Le SPD de Scholz a perdu les élections régionales en Rhénanie-du-Nord-Westphalie (NRW), l'État le plus peuplé d'Allemagne, au profit des chrétiens-démocrates conservateurs (CDU) dimanche - un revers pour le chancelier après seulement cinq mois au pouvoir.

Le résultat reflète la frustration des électeurs à l'égard du leadership prudent de Scholz, mais les fortunes contrastées de ses alliés de coalition feront qu'il lui sera plus difficile de réagir en adoptant des positions fortes.

"Un coup de marteau pour le chancelier Scholz", titrait le quotidien à grand tirage Bild.

Après avoir pris ses fonctions en décembre dernier à la suite d'une campagne axée sur la politique intérieure, Scholz a opté pour une politique étrangère plus affirmée lorsque la crise ukrainienne a éclaté, annonçant une augmentation spectaculaire des dépenses militaires. Mais son hésitation depuis lors a alimenté la perception publique de son indécision.

Au début du mois, M. Scholz a été mis sur la défensive suite à des critiques selon lesquelles l'Allemagne ne parvenait pas à diriger les efforts occidentaux visant à fournir à l'Ukraine des armes lourdes pour repousser l'invasion russe.

Il a répondu qu'il préférait être prudent plutôt que de prendre des décisions hâtives, mais cette défaite dans un État qui abrite plus d'un cinquième de la population allemande crée un nouveau sentiment d'urgence pour le chancelier.

"Scholz va subir des pressions pour changer d'orientation", a déclaré Naz Masraff du cabinet de conseil en risque politique Eurasia.

Alors que les Verts ont fait un bond dans l'État de l'Ouest et que les Libéraux Démocrates (FDB) ont subi une défaite que leur leader a qualifiée de "désastreuse", les deux partenaires juniors de la coalition ont fait pression sur Scholz pour qu'il envoie plus d'armes lourdes à l'Ukraine, cherchant dans la politique ukrainienne soit à capitaliser sur leur élan, soit à inverser leurs fortunes déclinantes.

Ses propres sociaux-démocrates, cependant, ont longtemps prôné un rapprochement occidental avec la Russie avant la guerre en Ukraine et de nombreux membres du parti sont réticents à l'idée d'intensifier les livraisons d'armes à l'Ukraine maintenant.

Son parti est cependant sensible aux préoccupations des électeurs en matière d'inflation, que le gouvernement de Scholz n'a pas réussi à apaiser malgré une frénésie de dépenses alimentée par la dette.

Selon des sources gouvernementales, le chancelier à la voix douce considère qu'il fait partie de son rôle de maintenir l'unité de la coalition hétérogène et que les baisses de popularité à court terme ne le dérangent pas outre mesure.

Mais les élections en Rhénanie-du-Nord-Westphalie ont peut-être rendu la tâche plus difficile, même si les responsables du SPD en ont minimisé l'importance.

"La coopération au sein de la coalition au pouvoir va devenir plus difficile", a déclaré M. Masraff d'Eurasia à propos du gouvernement de Berlin.

Le résultat signifie que Scholz "sera de plus en plus confronté à la concurrence du vice-chancelier (des Verts) Robert Habeck et du leader de la CDU Friedrich Merz, qui se positionneront comme des candidats potentiels à la chancellerie lors des élections de 2025", a-t-elle ajouté.

LONG JEU

La perte du SPD en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, que le parti de centre-gauche a dominé pendant la majeure partie du dernier demi-siècle mais qu'il a perdu au profit de la CDU en 2017, marque son deuxième revers électoral en une semaine, reflétant le mécontentement à l'égard du leadership national de Scholz.

La CDU a remporté une élection dans l'État septentrional du Schleswig-Holstein le week-end précédent, un coup de pouce pour le parti de l'ancienne chancelière Angela Merkel, qui a perdu aux élections fédérales l'année dernière après 16 ans au pouvoir.

Après le résultat en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, le leader de la CDU, Friedrich Merz, a déclaré : "La CDU est de retour".

Carsten Nickel, de Teneo, une société de conseil en risque politique, a déclaré qu'il était encore tôt, les prochaines élections fédérales n'étant pas prévues avant 2025. "Nous devons voir comment cela se passe", a-t-il déclaré.

Scholz joue le jeu à long terme et ne fait face à aucune menace immédiate.

"Scholz essaie toujours de faire un pari à long terme en trouvant le terrain central", a ajouté M. Nickel, notant que les Allemands étaient divisés sur sa gestion de la crise ukrainienne.