L'exercice naval de l'Afrique du Sud avec la Russie et la Chine suscite l'inquiétude des Occidentaux

Les puissances mondiales se disputent l'influence en Afrique dans un contexte d'aggravation des tensions mondiales résultant de la guerre en Ukraine et de la position de plus en plus agressive de la Chine à l'égard de Taïwan.

Certaines nations africaines refusent catégoriquement de prendre parti car elles cherchent à tirer profit de ce bras de fer diplomatique. Mais les analystes ont déclaré que l'organisation de l'exercice Mosi II de 10 jours, qui coïncide avec le premier anniversaire de l'invasion de l'Ukraine par Moscou le 24 février, est une stratégie risquée.

"Ces exercices vont devenir un paratonnerre", a déclaré Steven Gruzd, de l'Institut sud-africain des affaires internationales.

L'Afrique du Sud affirme maintenir une position neutre sur le conflit ukrainien et s'est abstenue de voter sur une résolution de l'ONU l'année dernière condamnant la Russie.

Faisant référence à des exercices similaires qu'elle a organisés avec d'autres partenaires internationaux, dont un avec la France en novembre, elle a rejeté les critiques.

"L'Afrique du Sud, comme tout État indépendant et souverain, a le droit de conduire ses relations étrangères en fonction de ses intérêts nationaux", a déclaré le mois dernier le ministère sud-africain de la défense.

Mais six diplomates basés en Afrique du Sud - tous issus de pays de l'OTAN ou de l'UE - ont déclaré à Reuters qu'ils condamnaient l'exercice.

"Ce n'est pas bien, et nous leur avons dit que nous n'approuvions pas", a déclaré l'un d'eux.

PAS BIENVENUS ?

Les propres actions de la Russie ont alimenté la controverse.

Elle a déployé une frégate armée d'une nouvelle génération de missiles de croisière hypersoniques appelés Zircon.

Le président Vladimir Poutine a qualifié cette arme, qui peut se déplacer à plus de cinq fois la vitesse du son, d'"imparable". Et l'agence de presse russe TASS a rapporté ce mois-ci que la frégate effectuerait un lancement d'entraînement pendant l'exercice.

"Je ne suis pas sûr que l'Afrique du Sud se rende vraiment compte du contrecoup potentiel", a déclaré M. Gruzd.

Le ministère russe de la défense n'a pas répondu à une demande de commentaire, et la Force de défense nationale d'Afrique du Sud a démenti le rapport de TASS. Mais l'indignation des personnes opposées au déploiement de la Russie dans les eaux sud-africaines persiste.

Le week-end dernier, le navire transportant le Zircon a accosté au Cap, arborant sur ses flancs les lettres Z et V - des symboles que la Russie utilise pour promouvoir la guerre en Ukraine.

"Le Cap ne sera pas complice de la guerre maléfique de la Russie", a écrit le maire Geordin Hill-Lewis sur Twitter, déclarant le navire indésirable dans la ville.

LIENS HISTORIQUES

Le Congrès national africain au pouvoir en Afrique du Sud entretient des liens de longue date avec Moscou, qui a soutenu sa lutte contre un régime raciste d'apartheid que de nombreux États occidentaux considéraient comme un allié de la guerre froide.

"La position de la Russie, et dans une moindre mesure de la Chine, en tant qu'allié anticolonial résonne encore dans une grande partie de l'Afrique, même si d'autres la considèrent aujourd'hui comme de l'histoire ancienne", a déclaré Cobus van Staden du China-Global South Project.

Alors que la Russie et la Chine cherchent aujourd'hui à construire de nouvelles coalitions internationales, il a déclaré que cette histoire revient au premier plan en Afrique, où certaines nations sont avides d'alternatives à l'hégémonie occidentale.

L'Afrique du Sud, par exemple, apprécie grandement sa place au sein du bloc des BRICS, aux côtés de la Russie, de la Chine, de l'Inde et du Brésil, et soutient les plans de Pékin visant à élargir ses membres et à accroître son influence.

Il existe toutefois un risque que les objectifs de politique étrangère de Pretoria nuisent à ses intérêts économiques.

"Certaines entreprises nous ont demandé s'il était encore prudent de s'engager avec l'Afrique du Sud pour les affaires, car elles craignent les conséquences possibles", a déclaré un ambassadeur européen à Reuters.

La Chine est désormais le premier partenaire commercial bilatéral de l'Afrique, mais l'UE est de loin le plus grand marché pour les exportations sud-africaines.

Le commerce bilatéral avec l'UE s'est élevé à environ 53 milliards de dollars l'année dernière, selon les données sud-africaines, contre un peu plus de 750 millions de dollars avec la Russie.

Les détracteurs nationaux de la volonté de l'Afrique du Sud d'approfondir ses liens avec la Russie et la Chine affirment que la réalité économique à elle seule devrait suffire à faire réfléchir le gouvernement.

"C'est une gifle au visage de nos partenaires commerciaux que d'être aussi clairement du côté de la Russie le jour de l'anniversaire de l'invasion", a déclaré Kobus Marais, qui dirige le portefeuille de la défense de l'Alliance démocratique de l'opposition.

"Nous sommes les idiots utiles".