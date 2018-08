L'exode des Vénézuéliens atteint un stade critique, prévient l'OIM

GENEVE/CARACAS, 24 août (Reuters) - L'exode des Vénézuéliens qui fuient la crise économique et politique dans leur pays est sur le point d'atteindre un "stade de crise" comparable à celle des migrations en Méditerranée, a prévenu vendredi l'Organisation internationale pour les migrations (OIM).

L'afflux de réfugiés vénézuéliens menace de submerger les pays voisins. Des représentants de la Colombie, de l'Equateur et du Pérou doivent se réunir la semaine prochaine à Bogota pour chercher une solution concertée.

L'Equateur et le Pérou ont récemment durci les conditions d'entrées des ressortissants vénézuéliens sur leur territoire en exigeant un passeport et non un simple carte d'identité.

Au Brésil, des émeutes ont éclaté et plusieurs centaines de réfugiés ont dû retourner au Venezuela.

"Cela atteint un stade de crise que nous avons vu dans d'autres parties du monde, en particulier en Méditerranée", a souligné vendredi le porte-parole de l'OIM, Joel Millman.

L'OIM et le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) ont appelé jeudi les pays d'Amérique latine à faciliter l'accueil des Vénézuéliens. Ils sont plus de 1,6 million à avoir fui leur pays depuis 2015.

Le président vénézuélien Nicolas Maduro a dévoilé cette semaine de nouvelles mesures économiques pour tenter d'enrayer la crise, les pénuries et l'hyperinflation, qui a atteint 82.000% en juillet et devrait encore augmenter.

Son ministre de l'Information, Jorge Rodriguez, a assuré vendredi que ces mesures convaincraient les Vénézuéliens de rentrer chez eux.

"Les Vénézuéliens vont rentrer et nous les invitons même à rentrer car nous avons besoin d'eux pour que le pays se relève", a-t-il dit pendant une conférence de presse.

(Stéphanie Nebehay à Genève et Vivian Sequera à Caracas Tangi Salaün pour le service français)