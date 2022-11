L'exode des auditeurs dans les sociétés immobilières chinoises en difficulté suscite des inquiétudes en matière de gouvernance.

Les promoteurs immobiliers en difficulté, dont Sunac China, Shimao Group et Kaisa Group, font partie de ceux dont les auditeurs se sont séparés au cours des derniers mois. Dans de nombreux cas, des cabinets autres que les quatre grands cabinets comptables ont été recrutés pour les remplacer.

La tendance, qui s'est accélérée au début de cette année, a vu des auditeurs, y compris les plus grands cabinets d'audit du monde, PricewaterhouseCoopers (PwC) et Deloitte, démissionner de leurs fonctions.

Cette situation survient alors que le secteur immobilier, qui représente environ un quart de l'économie chinoise, a été assailli par de multiples vents contraires après que les régulateurs ont pris des mesures pour lutter contre les emprunts excessifs depuis la mi-2020.

Une série de promoteurs immobiliers criblés de dettes ont fait défaut sur leurs paiements d'obligations offshore à partir de la fin de l'année dernière, un nombre croissant d'acheteurs de maisons ont interrompu leurs paiements hypothécaires sur des projets bloqués et les restrictions liées à la pandémie ont continué à saper la demande.

Les analystes et l'organisme de surveillance de l'audit de Hong Kong affirment que la liste croissante d'auditeurs quittant les promoteurs met en évidence des problèmes de transparence et de gouvernance, d'autant plus que de nombreux départs ont eu lieu juste avant l'annonce des résultats.

L'organisme de surveillance de l'audit de Hong Kong, où la plupart des grands promoteurs chinois sont cotés, a déclaré dans une lettre ouverte adressée à ses membres la semaine dernière qu'il craignait de plus en plus que la qualité de l'audit ne soit compromise en raison des changements survenus juste avant la période des résultats.

Le directeur de S&P Global Ratings, Edward Chan, a déclaré que beaucoup de ces promoteurs ont déjà été mis en difficulté, et que le marché surveille ce que les nouveaux auditeurs peuvent révéler dans les prochains états financiers.

"Les investisseurs et les créanciers aimeraient en savoir plus s'il y a des dettes cachées dans les rapports financiers", a déclaré Chan, ajoutant que cela pourrait les aider à calculer le taux de recouvrement de leurs participations.

Alors que les auditeurs n'ont pas donné de raison à leur départ, les promoteurs ont imputé leur décision à des facteurs tels que l'impossibilité de parvenir à un accord avec leurs auditeurs respectifs pour mener à bien le processus d'audit.

Deloitte à Hong Kong a refusé de commenter les raisons de la fin de leurs mandats d'audit pour certains promoteurs immobiliers chinois. PwC n'a pas répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

DES PRATIQUES OPAQUES

Chan de S&P, qui a retiré les notations de nombreux promoteurs immobiliers chinois cette année en invoquant des informations insuffisantes, estime que certains auditeurs avaient fait pression sur les pratiques opaques dans le secteur immobilier, telles que l'utilisation de dettes hors bilan.

Shimao a annoncé fin mars - quelques jours avant la date limite de présentation des rapports financiers pour 2021 - qu'il nommerait Zhonghui Anda CPA Ltd comme auditeur, tandis qu'en juillet, Sunac, basé à Pékin, a changé son auditeur pour BDO Ltd. Dans les deux cas, PwC avait démissionné de son poste d'auditeur.

Les deux promoteurs ont invoqué l'impossibilité de parvenir à un accord avec PwC sur le calendrier d'achèvement des procédures d'audit comme raison de ce changement, car ils n'ont pas pu fournir à temps les informations requises à l'auditeur en raison des restrictions induites par le COVID-19 en Chine et d'autres facteurs du marché.

Les actions de Shimao et Sunac cotées à Hong Kong sont suspendues depuis avril en raison de l'incapacité à publier leurs résultats financiers pour l'année 2021, et elles risquent d'être radiées de la cote si elles restent suspendues pendant 18 mois.

L'organisme de surveillance de l'audit de Hong Kong, l'Accounting and Financial Reporting Council (AFRC), a déclaré dans sa lettre de la semaine dernière que la majorité des nouvelles nominations dans les entreprises ayant des activités importantes en Chine continentale ou à l'étranger étaient le fait d'auditeurs ayant une expérience pertinente "disproportionnée" et des ressources disponibles.

"Nous nous demandons si les nouveaux auditeurs possèdent les compétences nécessaires et les capacités adéquates pour effectuer des audits de qualité dans un délai limité", a-t-il ajouté.