Des milliers de participants au festival Burning Man se sont préparés à faire leur "exode" lundi, alors que le festival artistique de la contre-culture dans le désert du Nevada se termine dans une mer de boue séchée au lieu d'une fête autour de son effigie flamboyante.

Les pluies du week-end ont transformé le sol autrefois dur en poudingue. Les autorités ont annoncé dimanche qu'une personne était décédée lors de l'événement organisé dans le désert de Black Rock, tout en fournissant peu de détails. Une enquête est en cours.

Les organisateurs ont indiqué en ligne qu'ils décideraient lundi matin si les routes sont praticables ou non dans le bassin désertique et s'ils doivent parcourir 8 km jusqu'à l'autoroute la plus proche. Le site est situé à environ 15 miles de la ville la plus proche et à 110 miles au nord de Reno.

Pendant des jours, quelque 70 000 personnes ont reçu l'ordre de rester sur place et de conserver de la nourriture et de l'eau, tandis que les autorités fermaient les routes et les sorties, ordonnant à tous les véhicules de rester sur place de peur qu'ils ne s'enlisent dans la boue et ne bloquent la circulation.

Mais les prévisionnistes du service météorologique national ont annoncé lundi que les pluies étaient terminées.

"Oui, la pluie s'est dissipée", a déclaré Marc Chenard, prévisionniste au Centre de prévision météorologique du service météorologique à College Park, dans le Maryland. "Le temps sera ensoleillé aujourd'hui et les températures avoisineront les 70 degrés Fahrenheit.

Le service météorologique a indiqué que la région avait reçu entre 1,9 et 3,8 cm de pluie depuis la fin de la journée de vendredi.

Certains festivaliers ont ignoré l'ordre de rester sur place pendant le week-end et ont tenté de rejoindre l'autoroute la plus proche à pied ou en voiture.

D'autres ont continué à faire la fête sous la pluie.

Des vidéos postées sur les réseaux sociaux montrent des fêtards costumés - dont quelques enfants - glissant dans le désordre collant, la plupart d'entre eux étant couverts de terre mouillée de la tête aux pieds.

"Quand on est poussé à l'extrême, c'est là qu'on s'amuse le plus", a déclaré Brian Fraoli, 45 ans, un "brûleur" chevronné qui travaille dans la finance à New York.

M. Fraoli explique qu'il a essayé de traîner ses bagages dans la boue et de s'échapper, mais qu'il a renoncé et a décidé de se détendre et de profiter de l'expérience. "Dans l'ensemble, c'était une semaine extraordinaire et la prochaine fois, nous serons mieux préparés", a-t-il déclaré.

Chaque année, le Burning Man rassemble des dizaines de milliers de personnes dans le désert du Nevada pour danser, faire de l'art et profiter d'une communauté autosuffisante et temporaire composée d'individus partageant les mêmes idées. La version de cette année a débuté le 27 août et devait se poursuivre jusqu'à lundi.

L'événement, qui a vu le jour en 1986 sous la forme d'un petit rassemblement sur une plage de San Francisco, est aujourd'hui fréquenté par des célébrités et des personnalités influentes des médias sociaux. Un billet normal coûte 575 dollars.

L'avant-dernière nuit du festival est généralement consacrée à l'incinération d'une effigie géante d'un homme en bois, accompagnée d'un feu d'artifice. Ce spectacle n'a pas eu lieu cette année, mais les organisateurs ont indiqué qu'il pourrait encore avoir lieu le lundi soir.