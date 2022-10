L'expansion budgétaire risque de forcer la BCE à relever davantage ses taux, selon M. Kazaks.

La BCE devrait relever son taux de dépôt de 0,75 % de 75 points de base le 27 octobre et devrait procéder à une autre hausse importante en décembre, a déclaré M. Kazaks à Reuters, rejoignant ainsi le camp grandissant des décideurs politiques qui préconisent une mesure surdimensionnée ce mois-ci.

Mais les étapes pourraient devenir plus petites par la suite tout en étant complétées par d'autres mesures, telles que la réduction du portefeuille surdimensionné d'obligations privées et publiques de la BCE, a-t-il ajouté.

"Un grand pas lors de la prochaine réunion est justifié et je pense que 75 points de base est approprié", a déclaré Kazaks, qui siège au conseil des gouverneurs de la BCE chargé de fixer les taux, à Reuters en marge des réunions du FMI à Washington.

"En décembre, nous pouvons également avoir une étape significativement plus importante, mais si ce sera 50, 75 ou autre chose, cela reste à discuter", a-t-il ajouté.

La BCE a augmenté ses taux d'un total de 125 points de base depuis juillet, le rythme de resserrement le plus rapide jamais enregistré, et les marchés voient le taux de dépôt passer à environ 2 % d'ici la fin de l'année et à environ 3 % au printemps prochain.

M. Kazaks a fait valoir que les gouvernements devaient aider les plus vulnérables de la société par un soutien budgétaire ciblé, mais qu'il y avait désormais un risque que les politiques monétaire et budgétaire se contrecarrent.

Trop de dépenses budgétaires font naturellement grimper l'inflation et M. Kazaks a déclaré qu'il y a maintenant un risque que les politiques budgétaires et monétaires se contrecarrent.

"La politique fiscale ne doit pas ajouter aux pressions inflationnistes et c'est une ligne fine à suivre", a déclaré Kazaks. "La politique fiscale doit être consciente de son impact".

"Les gouvernements doivent aider la partie la moins bien lotie de la société, mais ne doivent pas en faire trop, car il faudra alors augmenter encore les taux, ce qui exagère les risques, par exemple en matière de stabilité financière."