Trans Mountain Corp craint que l'expansion de son oléoduc canadien ne soit encore retardée si un organisme de réglementation ne l'autorise pas à modifier son tracé en Colombie-Britannique, selon une Première nation qui s'oppose à l'ajustement du tracé.

Les dépassements de coûts et les retards ont entravé les efforts visant à tripler la capacité de l'oléoduc appartenant à l'État et reliant Edmonton (Alberta) à Burnaby (Colombie-Britannique).

Les coûts de construction ont plus que quadruplé pour atteindre 30,9 milliards de dollars canadiens (22,80 milliards de dollars). Un nouveau retard limiterait les possibilités d'acheminer le pétrole canadien vers les raffineries des États-Unis ou d'Asie.

Le régulateur canadien de l'énergie (CER) étudie la possibilité d'autoriser Trans Mountain à s'écarter de son itinéraire approuvé sur un tronçon de 1,3 kilomètre au sud de Kamloops (C.-B.).

Trans Mountain a demandé à utiliser une tranchée ouverte conventionnelle parce qu'elle dit avoir rencontré des "défis techniques importants" en creusant des microtunnels dans des formations rocheuses dures.

Dans un document déposé lundi auprès de la CER, la nation Stkemlúpsemc te Secwépemc (SSN) a déclaré que Dawn Farrell, PDG de Trans Mountain, avait évoqué l'urgence du changement de tracé lors d'une réunion tenue le 6 juillet.

"Je sais que cela ne vous préoccupe pas que cela prenne plus de temps et que cela cause des problèmes avec le calendrier et tout le reste, mais c'est le cas, de manière significative ", a déclaré Dawn Farrell, selon le SSN. "Nous sommes limités à des options qui sont économiques et réalisables dans les délais impartis.

Trans Mountain n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Selon le SSN, la modification du tracé porterait atteinte à une zone qui revêt une importance spirituelle et culturelle.

Le SSN a déclaré qu'il soutenait l'expansion du gazoduc, mais pas la modification du tracé, dont Trans Mountain n'a pas démontré la nécessité. Il a ajouté que Trans Mountain avait plutôt indiqué qu'elle cherchait à modifier le tracé en raison de facteurs de coûts et de son objectif de mettre le gazoduc en service le 1er janvier 2024.

