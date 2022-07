L'expert en droits de l'ONU appelle à des sanctions contre la junte du Myanmar après des exécutions

L'armée au pouvoir au Myanmar a annoncé lundi qu'elle avait exécuté quatre militants pour la démocratie accusés d'avoir aidé les "actes de terreur", suscitant une condamnation générale des premières exécutions du pays depuis des décennies.

Interrogé dans une interview sur ce qui devrait être fait en réponse, le rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits de l'homme au Myanmar, Tom Andrews, a déclaré : "Il existe un certain nombre d'options et ce dont nous avons besoin, c'est que la communauté internationale commence à les saisir."

"La première option, la meilleure option, est que le Conseil de sécurité de l'ONU se réunisse pour adopter une résolution forte de non seulement condamnation, mais d'action stratégique claire, de sanctions, de sanctions économiques et d'embargo sur les armes" et qu'il saisisse la Cour pénale internationale, a-t-il ajouté dans la même interview depuis Washington.

Il a appelé à un soutien accru de la réponse humanitaire, qui n'est financée qu'à hauteur de 10 %, et à un engagement plus coordonné avec le gouvernement fantôme du Myanmar, le gouvernement d'unité nationale (NUG), qui mène les efforts visant à saper la junte.

Les responsables de l'ambassade du Myanmar à Washington et de sa mission diplomatique à Genève n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires sur les remarques de M. Andrews. La junte a précédemment défendu les condamnations à mort comme étant justifiées et utilisées dans de nombreux pays.

M. Andrews a également fait part de ses inquiétudes concernant d'autres exécutions, affirmant qu'"au moins 140 personnes" avaient été condamnées à mort.

"Tout indique donc que la junte militaire a l'intention de continuer à procéder à l'exécution des condamnés à mort, alors qu'elle continue à bombarder des villages et à détenir des innocents dans tout le pays", a-t-il déclaré.

Les autorités du Myanmar ont précédemment déclaré qu'elles ne recouraient à la force que lorsque cela était nécessaire pour contrer les menaces à la sécurité nationale.

Condamnés à mort lors de procès secrets en janvier et en avril, les quatre hommes exécutés étaient accusés d'aider un mouvement de résistance civile qui combat les militaires depuis le coup d'État de l'année dernière et la répression sanglante des manifestations dans tout le pays.

"Je pense que c'est une démonstration pour nous tous qu'il n'y a pas de limites aux profondeurs de la dépravation de cette junte militaire", a déclaré Andrews.