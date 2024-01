L'exploitant britannique de centrales électriques Drax prévoit de créer une entreprise indépendante dont l'objectif est de devenir le leader mondial de l'élimination du carbone à grande échelle et à haute intégrité.

La nouvelle entité sera lancée cette année et sera séparée sur le plan opérationnel au sein du groupe Drax et aura son siège à Houston, aux États-Unis, a déclaré Drax.

Elle sera dirigée par Laurie Fitzmaurice, un expert en infrastructures énergétiques ayant près de 30 ans d'expérience dans le développement commercial, plus récemment pour Amazon Web Services.

"La création de cette entreprise concrétise des années de travail acharné de la part de nombreuses personnes exceptionnelles au sein de notre groupe et marque une nouvelle étape dans le parcours de Drax pour permettre un avenir énergétique sans carbone et à moindre coût", a déclaré Will Gardiner, PDG du groupe Drax.

"Notre succès récent repose sur la fourniture d'une énergie sûre et renouvelable et notre avenir est axé sur le rôle essentiel que nous jouerons dans la lutte contre le changement climatique grâce à la production d'une énergie sûre et renouvelable et à l'élimination à grande échelle du dioxyde de carbone".

L'année dernière, la Grande-Bretagne a présenté des plans visant à renforcer la sécurité et l'indépendance énergétiques en investissant dans des efforts pour passer à des sources d'énergie plus propres et plus abordables, y compris des projets visant à capturer et à stocker le dioxyde de carbone.

La semaine dernière, Drax a déclaré que le gouvernement avait approuvé sa demande de planification visant à convertir deux unités de biomasse de sa centrale Drax pour utiliser une technologie d'élimination du carbone connue sous le nom de bioénergie avec captage et stockage du carbone (BECCS). (Reportage de Marwa Rashad ; édition de David Goodman)