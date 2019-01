MEXICO, 19 janvier (Reuters) - Au moins 20 personnes ont été tuées et 54 blessées après l'explosion d'un gazoduc dans le centre du Mexique, a déclaré vendredi le gouverneur de l'Etat de Hidalgo.

"Le rapport préliminaire qui m'a été transmis est très grave, on me dit que 20 personnes sont mortes carbonisées et que 54 personnes ont été brûlées", a déclaré Omar Fayad à la télévision publique. (Dave Graham et Noe Torres; Jean Terzian pour le service français)