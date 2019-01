L'explosion d'un oléoduc fait 73 morts au Mexique

(Bilan actualisé)

TLAHUELILPAN, Mexique, 20 janvier (Reuters) - La rupture et l'explosion d'un oléoduc autour duquel des dizaines de personnes s'étaient rassemblées pour récupérer du carburant a fait 73 morts et 74 blessés dans le centre du Mexique, ont annoncé samedi les autorités.

L'accident s'est produit vendredi soir à Tlahuelilpan, près d'une raffinerie de la compagnie publique Pemex, qui parle d'un sabotage.

Le dernier bilan a été annoncé à la presse par Omar Fayad, gouverneur de l'Etat d'Hidalgo où se trouve la ville, en présence du président Andres Manuel Lopez Obrador.

Les sabotages d'oléoducs sont récurrents au Mexique. Depuis des années, des bandes criminelles ponctionnent du carburant ou interceptent des camions-citernes, ce qui a coûté l'an dernier l'équivalent de plus de trois milliards de dollars (2,63 milliards d'euros).

Le chef de l'Etat, qui a pris ses fonctions le 1er décembre, a lancé à la fin du mois dernier une vaste campagne pour mettre fin à ce phénomène.

Il a jugé samedi que l'armée avait bien fait d'éviter une confrontation avec les pillards, compte tenu de leur nombre.

"Nous n'allons pas combattre le feu par le feu. Nous pensons que le gens sont bons, honnêtes, et, si nous en sommes arrivés à ces extrémités, c'est parce qu'on les a abandonnés", a-t-il estimé. (Anthony Esposito, Dave Graham et Noe Torres; Jean Terzian et Jean-Stéphane Brosse pour le service français)