L'explosion de la croissance de l'emploi aux États-Unis vendredi a renforcé les inquiétudes des investisseurs quant à la possibilité que les taux d'intérêt de la Réserve fédérale restent élevés plus longtemps, voire augmentent encore, ce qui a fait grimper le dollar et a pesé sur les actions et les obligations.

Le nombre d'emplois non agricoles a augmenté de 336 000 en septembre, dépassant de loin les estimations du consensus qui tablait sur une hausse de 170 000. Le taux de chômage est également resté inchangé à 3,8 %, son plus haut niveau depuis 18 mois.

Les contrats à terme sur les actions américaines ont baissé après la publication de ces données.

L'indice du dollar, qui a augmenté après la publication des chiffres, était en hausse de 0,5 %, le yen se rapprochant des 150 yens pour un dollar, alors que les indices boursiers à Londres et en Europe ont réduit leurs gains pour la journée.

Simon Harvey, responsable de l'analyse des changes chez Monex Europe, a déclaré que les chiffres "monstrueux" de la masse salariale et la révision à la hausse des chiffres d'août soutiendraient la progression du dollar.

"Compte tenu de la force des chiffres de l'emploi d'aujourd'hui, les marchés ne peuvent pas totalement ignorer la probabilité d'une hausse de la Fed au quatrième trimestre, même si cela coïncide avec des données salariales plus faibles. Cela devrait permettre au billet vert de rester soutenu, en particulier par rapport aux devises sensibles aux taux d'intérêt", a déclaré M. Harvey.

Avant les données, le billet vert se dirigeait déjà vers une série de gains de 12 semaines après avoir atteint son meilleur niveau depuis environ 11 mois plus tôt dans la semaine.

L'euro, quant à lui, se dirigeait vers une douzième semaine de baisse par rapport au dollar, aggravée par les nouveaux gains du billet vert.

Les rendements du Trésor américain à dix ans ont atteint 4,88 % après avoir augmenté de 55 points de base au cours d'une chute de cinq semaines qui a entraîné les prix des bons du Trésor à leurs plus bas niveaux depuis 17 ans et qui a limité l'appétit pour la prise de risque dans le monde entier.

Après avoir parlé d'un baril de pétrole à 100 dollars, le pétrole brut a baissé de 0,4 % à 83,72 dollars, tout en étant confronté à sa plus forte baisse hebdomadaire depuis mars, les marchés craignant que des taux plus élevés et plus longs ne freinent la croissance économique mondiale et n'affectent la demande de carburant.

L'annonce de la levée par le gouvernement russe de l'interdiction d'exporter du diesel par pipeline via les ports a également freiné les prix du pétrole.

Les rendements obligataires de la zone euro ont augmenté, tandis que l'écart très surveillé entre les coûts d'emprunt allemands et italiens - un indicateur de la tension des finances italiennes - a atteint son plus haut niveau depuis le mois de mars.

Les fonds obligataires mondiaux ont enregistré des sorties de capitaux hebdomadaires massives.

L'indice boursier MSCI tous pays a baissé. Il a perdu environ 8 % depuis son sommet de juillet, ce qui lui donne une avance d'environ 7 % sur l'année.

En Europe, l'indice STOXX 600 a également perdu ses gains antérieurs pour se replier de 0,1 % après les données américaines. Il est en passe de connaître sa troisième semaine consécutive de pertes après avoir atteint un plus bas de six mois cette semaine, réduisant ses gains pour l'année à 4 %.

SURVEILLANCE DU YEN

L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon a augmenté de 0,85%. Le Nikkei de Tokyo était en baisse de 0,3 %.

Une nouvelle série de ventes d'obligations propulserait probablement le dollar plus loin dans sa série de gains hebdomadaires, qui est déjà la plus longue jamais enregistrée face à l'euro. L'indice du dollar est en hausse depuis 12 semaines, égalant une série qui s'est étendue de juillet à octobre 2014.

L'euro, à 1,049 dollar, est coincé près de son plus bas niveau depuis 11 mois, et la livre sterling, en baisse de 0,6 %, n'est pas loin de son plus bas niveau depuis sept mois.

L'indice du dollar était en hausse de 0,5 % à 106,91.

"Une poussée au-delà de 107 serait une preuve technique de la poursuite de la tendance", a déclaré Kyle Rodda, analyste chez Capital.com.

Les données du marché monétaire japonais n'ont pas montré d'anomalies qui auraient pu accompagner une intervention. Mais le mouvement a été suffisamment frappant pour que les traders restent sur leurs gardes.

Le yen s'échangeait pour la dernière fois à 149,43.

L'or a reculé de 0,3 % à 1 813 dollars l'once, après neuf jours de pertes dues à la hausse des rendements obligataires mondiaux.