Le but initial de ces fonds est de réorienter les flux vers une finance plus durable. Les encours sur fonds ISR ont explosé depuis 2019, et de nombreux fonds choisissent de rejoindre le cahier des charges pour faire face à cet engouement des particuliers. Sur le graphique de l’Autorité de Contrôle ci-dessous, on peut voir la croissance rapide du nombre de fonds labellisés chaque année.

Source : ACPR

Le label ISR a été créé en 2016 par le ministère de l’Economie et des Finances. Le cahier des charges comprend 4 critères : l’environnement, le social, la gouvernance et le respect des droits humains. Au total aujourd’hui, ce sont 678 fonds qui arborent le label ISR, pour un encours total de 517 milliards d’€.