L'entreprise indienne LT Foods, qui vend le riz basmati Daawat, a annoncé vendredi une hausse de 53 % de son bénéfice trimestriel, grâce à une forte demande de riz conditionné et à des prix à l'exportation élevés.

Le bénéfice consolidé du producteur de riz a atteint 1,37 milliard de roupies (16,7 millions de dollars) au cours du trimestre qui s'est achevé le 30 juin, contre 896,9 millions de roupies un an plus tôt. Le revenu consolidé des opérations a augmenté de plus de 10 % pour atteindre 17,78 milliards de roupies, stimulé par une croissance de 24 % en glissement annuel dans l'activité principale de la société, le basmati et d'autres spécialités.

Ses dépenses totales n'ont augmenté que d'environ 9 % au cours du trimestre, ce qui a permis de renforcer les marges.

LT Foods, qui tire 65 % de ses revenus des exportations, a bénéficié de la hausse des prix à l'exportation, qui ont atteint leur niveau le plus élevé depuis cinq ans à la fin du mois de juin, en raison de l'insuffisance de l'offre et de la décision du gouvernement d'augmenter les prix de soutien pour la culture principale au début du mois de juin.

L'Inde, premier exportateur mondial de riz, a déclaré en mai qu'elle n'envisagerait les expéditions de riz que par la voie diplomatique, maintenant ainsi les restrictions à l'exportation de cette culture vivrière qu'elle avait imposées l'année dernière en septembre afin de refroidir les prix intérieurs.

La part de marché domestique de LT Foods a augmenté de 210 points de base pour atteindre 29,8 % au cours du trimestre, signe d'une forte demande pour le produit de base local, a déclaré le directeur général et PDG Ashwani Arora.

Les actions de LT Foods ont augmenté de 3,9 % après les résultats de vendredi. (1 $ = 82,2375 roupies indiennes) (Reportage de Hritam Mukherjee à Bengaluru ; Rédaction de Savio D'Souza)