L'exposition ESG passera par les ETF, observe Invesco

Plus de la moitié des investisseurs institutionnels (55%) pensent que la majorité de leurs investissements ESG(Environnement, Social et Gouvernance) au cours des cinq prochaines années se feront via des produits passifs tels que des ETF (Exchange Traded Fund ou fonds indiciels cotés), selon une nouvelle étude d'Invesco. Les investisseurs institutionnels ayant dans leur portefeuille une exposition aux critères ESG ont déclaré, qu'en moyenne, un cinquième (21%) de ces actifs sont actuellement investis dans des véhicules passifs tels que les ETF.Un peu moins de la moitié (45%) de ces investisseurs prévoient d'augmenter le montant investi dans les ETF ESG au cours des deux prochaines années.Seuls 5% ont déclaré qu'ils prévoyaient de réduire leur exposition passive.L'étude a également révélé que plus des deux tiers (68%) des investisseurs institutionnels estiment que la pandémie de COVID-19 accélérera le développement et l'adoption des investissements ESG au cours des deux prochaines années. Seuls 4% ont déclaré être en désaccord.Une analyse complémentaire par Invesco des données sur les flux du marché EMEA (Europe, Moyen Orient et Afrique) montre également que les ETF intégrant des critères ESG ont connu une croissance très forte au cours des cinq dernières années, passant de 4 milliards de dollars d'actifs sous gestion en juin 2015 à environ 48 milliards de dollars fin juin 2020, soit environ 5% du total des actifs sous gestion en Europe.Autre indicateur de l'importance accordée par le marché à l'ESG, les ETF actions ESG ont connu une collecte nette de 11,5 milliards de dollars au cours du premier semestre 2020, tandis que le reste ETF actions enregistraient des sorties nettes (sur une base agrégée). En revanche, seuls 7% environ des 19 milliards de dollars de flux nets enregistrés sur les ETF obligataires au cours du premier semestre ont été consacrés à des fonds prenant en compte l'ESG.L'enquête d'Invesco auprès des investisseurs institutionnels indique que la moitié (51%) pense que la majorité des flux vers les ETF ESG des 12 prochains moisira vers des stratégies actions, tandis qu'un quart (24%) pense que la majorité ira vers des stratégies obligataires ESG. Cette dernière catégorie de produits est relativement nouvelle mais en pleine croissance, avec actuellement seulement 36 ETF obligataires ESG disponibles en Europe, soit trois fois moins que lenombre de véhicules ETF ESG en actions.