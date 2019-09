L'exposition à long terme sur la dette émergente a toujours du sens, estime SPDR

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Cette année, les attentes du marché sont successivement passées d'un durcissement des conditions de financement de la Fed à un assouplissement et désormais à un assouplissement potentiellement plus rapide, rappelle l'équipe de Recherche et de Stratégie de SPDR. La semaine dernière, l'OCDE a revu ses prévisions sur la croissance mondiale à la baisse, de 3,2% à 2,9% pour 2019, et de 3,4% à 3% pour 2020. La détérioration de ces projections économiques a entraîné une chute des rendements obligataires dans les pays du G6. SPDR pense que la faiblesse de ces rendements semble partie pour durer.Dégager un rendement positif pourrait désormais signifier d'augmenter ses allocations en obligations émergentes. Bien que le risque géopolitique puisse rendre cette exposition volatile, le gérant qu'une exposition à long terme sur la dette émergente (EMD) a toujours du sens dans la quête de rendement.