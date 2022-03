L'exposition des banques américaines à la Russie n'est pas claire ; risque d'impacts à long terme - analystes

L'exposition divulguée jusqu'à présent par les banques américaines est de 14,7 milliards de dollars. Comparées aux banques italiennes, françaises et autrichiennes, qui ont ensemble un peu plus de 42,5 milliards de dollars d'exposition à la Russie, les banques américaines semblent moins à risque.

Cependant, Citigroup a surpris les analystes lundi, en déclarant que son exposition totale à la Russie s'élevait à près de 10 milliards de dollars, soit beaucoup plus que ce qui avait été communiqué précédemment.

Le nouveau chiffre tient compte des liquidités détenues à la Banque de Russie et dans d'autres institutions financières, des prises en pension et des expositions supplémentaires à des contreparties russes.

Le total révisé de Citigroup a soulevé la question de savoir si d'autres banques ont des expositions plus élevées que celles communiquées jusqu'à présent.

Dans une note de recherche publiée mardi, l'analyste Kian Abouhossein de JPMorgan a déclaré qu'en général, "la transparence sur l'exposition des banques à la Russie est faible".

"La plupart des banques ne donnent pas d'expositions nettes, et ne fournissent pas de granularité autour des expositions brutes", a écrit Abouhossein, ajoutant que le risque d'exposition des banques américaines aux produits dérivés et l'impact que les sanctions pourraient avoir sur leurs activités de paiements de gros sont actuellement inconnus.

Seule une poignée de banques américaines ont quantifié leur exposition à la Russie.

Outre Citi, Goldman Sachs Group Inc. a fait état d'une exposition nette de 293 millions de dollars à la Russie, ainsi que d'une exposition totale au marché de 414 millions de dollars en décembre 2021, selon sa déclaration la plus récente.

Bank of New York Mellon Corp a déclaré avoir moins de 100 millions de dollars d'exposition à la Russie.

JPMorgan Chase & Co, Bank of America et Wells Fargo & Co, qui complètent le groupe des quatre plus grandes banques américaines, n'ont pas cité la Russie parmi les 20 pays où elles sont le plus exposées dans leurs déclarations les plus récentes.

Morgan Stanley n'a pas divulgué son exposition.

Si les banques américaines semblent être moins exposées financièrement à la Russie que leurs homologues européennes, l'analyste Ken Usdin de Citi a déclaré qu'elles pourraient voir des impacts indirects plus importants sur leurs activités, étant donné les revenus considérables que certaines d'entre elles tirent des affaires internationales.

Citi, JPMorgan et les banques fiduciaires, comme State Bourse Corp, pourraient voir ce type d'impact en raison de leur exposition à des revenus mondiaux importants, a déclaré M. Usdin.