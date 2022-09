L'exposition sur la Princesse Diana à Vegas invite les visiteurs à organiser leur propre mariage royal

"Princesse Diana : A Tribute Exhibition" présente plus de 700 objets royaux originaux, dont des robes de soirée et d'autres objets personnels à The Shops at Crystals, adjacent à l'Aria Resort & Casino.

L'une des principales attractions est une réplique de la robe de mariée de Diana, qui a été créée par l'artiste belge Isabelle de Borchgrave. Les visiteurs peuvent marcher sur la traîne de 25 pieds de long qui est protégée sous verre.

David Corelli, conservateur et producteur de l'exposition, a déclaré que l'espace mariage de l'exposition a inspiré les créateurs à proposer aux invités des forfaits pour leurs propres noces dans la salle "Mariage du siècle", qui comprend une cérémonie complète et un dîner privé parmi des souvenirs royaux.

"Vegas est la capitale mondiale du mariage. Il y a 120 000 mariages qui se déroulent dans la ville chaque année, alors ici nous avons cette salle incroyable qui célèbre le mariage le plus célèbre de tous les temps avec des artefacts incroyables qui vous entourent", a déclaré Corelli.

Avec une "recréation complexe de la robe de mariée de Diana dans une œuvre d'art", a-t-il ajouté, "nous avons pensé "pourquoi ne pas créer un de ces moments que vous ne pouvez obtenir qu'à Las Vegas" ?

L'exposition ne met pas seulement Diana en valeur. On y trouve des objets liés à plusieurs membres de la famille royale, notamment le prince Charles, le prince William, le prince Harry et même des objets liés à la reine Victoria des années 1800.