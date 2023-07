L'anneau de caméras installées sur les routes de Londres pour faire payer les conducteurs des véhicules les plus polluants 12,50 livres (16 dollars) par jour devrait s'étendre le mois prochain, ce qui ne plaît pas à tout le monde.

Si le projet du maire Sadiq Khan se concrétise, la zone à très faibles émissions (ULEZ) de Londres deviendra l'une des plus importantes au monde en matière de lutte contre la pollution atmosphérique, englobant 5 millions de personnes supplémentaires dans les arrondissements extérieurs de la capitale, plus arides et moins bien desservis.

Son plan, qui fait écho à des centaines d'autres mis en place dans des villes européennes où la circulation est dense, sera testé devant les tribunaux mardi, lorsque des conseils locaux contesteront l'extension, arguant que la procédure n'a pas été respectée, notamment en ce qui concerne la manière dont les consultations ont été menées.

L'extension a déclenché un vif débat dans la ville, opposant le maire et les défenseurs de la santé, qui soulignent le succès environnemental des restrictions initiales de l'ULEZ, à ceux qui affirment qu'ils ne peuvent tolérer un nouveau coup dur économique à une époque où le coût de la vie explose.

Carl Cristina, un chirurgien arboricole de 44 ans qui vit juste à l'extérieur de la zone, affirme que cette mesure va détruire son gagne-pain.

"Je ne peux pas me permettre d'acheter une nouvelle camionnette. Je n'ai tout simplement pas le budget nécessaire", a-t-il déclaré à Reuters lors d'une manifestation anti-ULEZ organisée dans le centre de Londres et à laquelle ont participé des centaines de personnes.

Il rejette l'idée d'un programme de mise à la casse qui pourrait réduire le coût d'un véhicule de remplacement et affirme que son seul choix serait de répercuter la taxe sur ses clients, ce qui, selon lui, le rendrait non compétitif et réduirait ses revenus de moitié.

L'autorité londonienne des transports affirme que seule une voiture sur dix dans la périphérie de Londres n'est pas conforme à l'ULEZ. Mais comme la plupart des données relatives à l'expansion, cette affirmation a été fortement contestée, certains affirmant que le chiffre réel pourrait être plus élevé.

Cristina a postulé pour un emploi dans le secteur ferroviaire.

ON NE PEUT PAS PLAIRE À TOUT LE MONDE

Simplifiée comme un débat économie/environnement, la querelle londonienne reflète les défis auxquels sont confrontés les décideurs politiques du monde entier, alors que la fenêtre qui se referme rapidement pour stopper une hausse catastrophique des températures mondiales se heurte au coût de l'action.

À Rome, ce mois-ci, le maire a reporté son projet de durcir la réglementation sur les véhicules polluants à la suite des protestations de groupes de citoyens.

M. Khan, qui brigue un troisième mandat de quatre ans en tant que maire de Londres, reconnaît la nécessité d'un soutien. Il évoque un programme de mise à la casse de 110 millions de livres sterling visant à subventionner le coût d'un véhicule plus récent à hauteur de 2 000 livres sterling, ainsi qu'une liste d'exemptions, y compris pour les personnes handicapées.

"L'évaluation indépendante confirme que l'ULEZ fonctionne et que son extension permettra à 5 millions de Londoniens supplémentaires de respirer un air plus pur", a déclaré M. Khan lors d'une interview accordée à Reuters.

Il a fait référence à des recherches montrant que l'introduction de l'ULEZ en 2019 avait fait chuter les niveaux de dioxyde d'azote de près de la moitié dans le centre de Londres, et que l'évaluation avait globalement soutenu l'extension de la zone. Les critiques contestent la conclusion de l'évaluation.

À moins d'un an de l'élection du maire de Londres, les appels furieux allument le standard des radios de la capitale. Les caméras publiques installées pour faire respecter l'ULEZ ont été vandalisées. D'autres opposants ont menacé de perturber les manifestations.

Mais M. Khan, qui a été diagnostiqué asthmatique et qui a écrit cette année un livre sur la pollution de l'air et le changement climatique, se dit déterminé à faire face à ses détracteurs.

"Vous ne pourrez pas plaire à 100 % des gens tout le temps", a-t-il déclaré. "Aucun homme politique dans l'histoire n'y est parvenu.

Certains experts affirment qu'il peut être compliqué de calculer les avantages nets d'une telle expansion.

Selon Thomas Verbeek, professeur adjoint en études urbaines à l'université technologique de Delft, aux Pays-Bas, les zones à faibles émissions ont beaucoup de sens dans les centres-villes, où la pollution de l'air est plus élevée et où il existe de nombreuses solutions de transport public.

"Mais plus vous vous éloignez du centre-ville, moins vous pouvez améliorer la qualité de l'air", a ajouté M. Verbeek.

LE COUP DE FOUET DE LA CANICULE

Selon un sondage YouGov réalisé l'année dernière, 43 % des Londoniens sont favorables à l'expansion prévue, tandis que 8 % sont favorables à un report. Environ 27 % y sont opposés et le reste est indécis.

Jemima Hartshorn, fondatrice du groupe de campagne Mums for Lungs et mère d'une fille asthmatique, n'a aucun doute : ce sont souvent les plus pauvres qui souffrent de vivre à proximité de routes très fréquentées.

"Il est absolument essentiel que, même en période de crise du coût de la vie, nous n'aggravions pas la pollution de l'air et ne laissions pas davantage d'enfants grandir dans des conditions malsaines", a-t-elle déclaré.

Mais d'autres se concentrent sur le préjudice économique qu'elle pourrait causer en empêchant les consommateurs, les restaurateurs et les travailleurs comme Cristina, chirurgienne arboricole, de venir en ville.

Teresa O'Neill, présidente d'un conseil municipal de la périphérie de Londres à l'origine de l'action en justice, a déclaré que les entreprises locales, telles que les agences de soins, craignaient de perdre du personnel, tandis que les entreprises du secteur de l'alimentation et de la vente au détail s'inquiétaient d'une baisse de la demande, l'ULEZ entraînant une hausse des coûts.

"Cela fait maintenant 15 ans que je suis responsable (...) et je ne pense pas que nous ayons jamais eu un problème comme celui-ci qui ait suscité autant d'attention", a-t-elle déclaré. "Les gens vous disent qu'ils détestent ça.