L'extension du gazoduc Trans Mountain sera achevée d'ici la fin du mois de mai, et les premières exportations par voie d'eau à partir du réseau élargi commenceront un mois plus tard, a déclaré Danielle Smith, Premier ministre de l'Alberta, lors d'une interview mardi. `

L'expansion de l'oléoduc, d'un coût de 30,9 milliards de dollars canadiens (22,8 milliards de dollars), permettra d'augmenter la capacité de 590 000 barils par jour, triplant ainsi la capacité de la ligne de transport de pétrole brut et de produits entre Edmonton, en Alberta, et la côte pacifique du Canada. Le projet, qui appartient au gouvernement canadien, a connu une série de problèmes techniques et de retards.