Les partis nationalistes européens ont profité des élections au Parlement européen pour répondre à l'inquiétude des électeurs face à la flambée des prix, à l'immigration et au coût de la transition écologique. Ils vont maintenant chercher à traduire leurs gains de sièges en influence sur la politique de l'UE.

Les partis nationalistes, populistes et eurosceptiques étaient en passe de remporter un peu moins d'un quart des sièges de l'assemblée de l'UE, selon les propres projections de la chambre.

Cela reflète une tendance croissante en Occident à se détourner du courant dominant et du statu quo pour se tourner vers des alternatives radicales telles que l'ancien et peut-être le futur président américain Donald Trump.

Lors des élections précédentes, les partis de la droite radicale ont parlé de quitter l'Union européenne ou sa monnaie unique, faisant écho aux appels des Brexiteers britanniques. Aujourd'hui, ces partis veulent l'influencer de l'intérieur.

Des premiers ministres nationalistes sont déjà en place en Hongrie, en Italie et en Slovaquie, des partis de droite gouvernent ou soutiennent la Finlande et la Suède, tandis que le parti de la liberté anti-immigration de Geert Wilders semble prêt à entrer dans une coalition au pouvoir aux Pays-Bas.

Armida van Rij, chargée de recherche principale à Chatham House, a déclaré que les politiques de "cordon sanitaire" visant à exclure les partis de droite dure sont en train de s'éroder.

"Les gens savent maintenant qu'il ne s'agit pas seulement d'un vote perdu", a-t-elle déclaré, ajoutant que l'utilisation intensive des médias sociaux par les partis populistes attire également des électeurs plus jeunes.

CHEF DE L'EXÉCUTIF DE L'UE VOTE

Gerolf Annemans, un législateur du parti belge Vlaams Belang, a déclaré que le nouveau parlement devrait supprimer le pacte européen sur les migrations récemment adopté, assouplir le Green Deal et trouver une alternative plus à droite à la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.

Le premier test du nouveau parlement, qui consiste à déterminer le prochain président de la Commission, pourrait avoir lieu dès le mois de juillet. Ursula von der Leyen sera en pole position pour un second mandat, car son parti de centre-droit, le Parti populaire européen (PPE), devrait être le groupe le plus important.

Toutefois, elle pourrait avoir besoin du soutien de certains nationalistes de droite, tels que les Frères d'Italie du premier ministre italien Giorgia Meloni, pour obtenir une majorité parlementaire, ce qui donnerait plus de poids à Meloni et à ses alliés.

Luigi Scazzieri, chercheur principal au Centre for European Reform, a déclaré que le PPE de centre-droit avait déjà refroidi les tentatives d'intégrer des politiques environnementales plus larges dans le paquet Green Deal. M. Scazzieri a déclaré qu'il pourrait également envisager une poussée de la droite pour augmenter le traitement externe des migrants et un passage plus difficile des réformes nécessaires pour permettre l'élargissement de l'UE, comme la réduction de la nécessité de l'unanimité dans les décisions.

"Je m'attends à ce que cela s'inscrive dans le temps plutôt qu'à ce que cela ait un effet immédiat", a déclaré M. Scazzieri. "Ils ont également un effet déterminant sur le débat politique au sens large.

Corina Stratulat, directrice associée du groupe de réflexion European Policy Centre (EPC), a déclaré qu'un facteur déterminant serait la mesure dans laquelle la droite radicale pourrait s'unir. Elle n'a pas d'antécédents solides.

La dirigeante de l'extrême droite française, Marine Le Pen, a exhorté le parti italien Meloni à former une grande alliance de droite, mais le parti de Mme Le Pen et ses alliés n'ont expulsé Alternative pour l'Allemagne que le mois dernier, tandis qu'une alliance incluant le Fidesz du premier ministre hongrois Viktor Orban serait un pas de trop pour certains des alliés de Meloni, tels que la N-VA belge.

Une étude de l'EPC a conclu que ce manque de cohésion signifie que la droite radicale devrait gagner plus de 70 % des sièges du Parlement européen pour contrôler complètement les résultats des votes - un chiffre qu'elle n'atteindra certainement pas.