L'extrême droite progresse encore dans l'est de l'Allemagne

(Avec réactions AfD)

par Paul Carrel, Madeline Chambers et Joseph Nasr

DRESDE/BERLIN, 1er septembre (Reuters) - Les conservateurs allemands et leurs alliés sociaux-démocrates au gouvernement ont cédé du terrain face à une forte poussée de l'extrême droite dimanche lors des élections régionales en Saxe et dans le Brandebourg, dans l'est de l'Allemagne, montrent les résultats provisoires.

L'Union chrétienne-démocrate (CDU) de la chancelière Angela Merkel reste le premier parti en Saxe, mais avec 32% des voix, elle perd 7,4 points de pourcentage par rapport au précédent scrutin en 2014, tandis que le parti d'extrême droite AfD (Alternative pour l'Allemagne) se classe au deuxième rang avec 27,5% des voix, contre près de 10% il y a cinq ans.

Dans son bastion du Brandebourg, qui entoure Berlin et qu'il dirige depuis 1990, le Parti social-démocrate (SPD) conserve lui aussi sa première place avec 27,2% des voix devant l'AfD qui obtient 22,8% et double pratiquement son score de 2014.

AfD, qui a fait en 2017 son entrée au Parlement national, exploite la colère des électeurs contre la politique migratoire et la fermeture prochaine de mines de charbon dans les deux Länder. Il se présente comme l'héritier du mouvement qui a entraîné la chute du Mur de Berlin il y a trois décennies.

Mais le recul de la CDU et du SPD, qui était attendu, n'est pas aussi important que ne le craignaient les états-majors et ce résultat pourrait donner un peu de répit à la coalition au pouvoir à Berlin.

"Nous avons réussi. La Saxe de l'amitié a gagné", s'est félicité le ministre-président du Land, le conservateur Michael Kretschmer, qui exclut toute collaboration avec AfD. "C'est un bon jour pour notre Land."

LE SPD FERA LE BILAN EN DÉCEMBRE

AfD a estimé de son côté que ce résultat pourrait contribuer à faire voler en éclats la coalition CDU-SPD.

"Les autres partis ne peuvent pas continuer comme si de rien n'était", a déclaré Alice Weidel, chef du groupe parlementaire AfD au Bundestag.

Le SPD, dirigé par un trio intérimaire depuis sa déroute aux élections européennes de mai dernier () (), devrait élire son nouveau président en décembre prochain. Le parti a promis de faire alors le bilan de la coalition formée avec les conservateurs CDU-CSU.

Manuela Schwesig, l'une des dirigeantes provisoires du parti, s'est inquiétée de cette nouvelle poussée de l'extrême droite en Allemagne de l'Est.

"Nous devons comprendre pourquoi tant de gens ont choisi de protester de cette manière", a-t-elle dit. "Nous devons tous être conscients que ces résultats d'AfD montrent que nous devons prendre en compte les inquiétudes des habitants de l'Est."

Une chute de la "Groe Koalition" (GroKo) pourrait provoquer des élections fédérales anticipées, une hypothèse peu réjouissante pour le SPD qui a chuté à un plus bas historique, autour de 15%, dans les enquêtes d'opinion au niveau national, loin derrière les conservateurs de Merkel et les Verts.

"Les résultats (de dimanche) rappellent à la CDU et au SPD qu'ils ne gagneraient pas grand-chose en cas de nouvelles élections aujourd'hui. Cela pourrait contribuer à stabiliser la position de Merkel, au moins pour l'instant", a commenté Carsten Nickel, directeur du cabinet de consultants Teneo.

"La coalition n'est pas une fin en soi pour nous", a cependant déclaré dans un entretien au magazine Focus le chef de file des conservateurs au Bundestag, Ralph Brinkhaus, en forme d'avertissement au SPD, alors que les prochaines élections législatives fédérales doivent avoir lieu en 2021.

Ralph Brinkhaus a également souligné que la coalition devait s'atteler à produire des résultats concrets, alors que se profilent d'autres élections régionales potentiellement délicates, dont l'une le mois prochain en Thuringe, un autre Land situé dans l'est du pays. (Jean Terzian et Jean-Stéphane Brosse pour le service français)