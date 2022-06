L'extrême-droite provoque une onde de choc en France après une percée électorale

Depuis qu'elle a pris la tête du parti en 2011, la dirigeante Marine Le Pen a cherché à débarrasser le Front national - désormais appelé Rassemblement national (RN) - de l'image antisémite qu'il a acquise sous la direction de son père, l'ex-parachutiste Jean-Marie Le Pen, pendant près de 40 ans.

En obtenant 42% à l'élection présidentielle d'avril, Mme Le Pen avait déjà exploité le désenchantement général à l'égard du président Emmanuel Macron et identifié la colère dans tout le pays face à l'augmentation du coût de la vie et au déclin de nombreuses communautés rurales.

Dimanche, elle a franchi une étape supplémentaire. Selon les estimations, le parti de Mme Le Pen remportera entre 85 et 90 sièges, contre seulement deux en 2012 et huit en 2017, ce qui pourrait en faire le deuxième plus grand parti au Parlement. Les principaux instituts de sondage estimaient la semaine dernière qu'il n'obtiendrait que 25 à 50 sièges.

"Nous avons atteint nos trois objectifs : celui de faire d'Emmanuel Macron un président minoritaire, sans contrôle du pouvoir, et celui de poursuivre la recomposition politique indispensable au renouveau démocratique", a déclaré un Le Pen triomphant aux journalistes après avoir été réélu dans le nord de la France et s'être engagé à constituer une opposition respectueuse.

"Et de former un groupe d'opposition décisif contre les déconstructeurs d'en haut, les Macronistes, et d'en bas, les Nupes", a-t-elle ajouté en faisant référence à l'alliance de gauche, qui devrait devenir le plus grand bloc d'opposition au parlement, mais dont le principal parti d'extrême gauche, La France Insoumise, devrait remporter moins de sièges que le RN.

Le résultat de dimanche a tué un soi-disant "front républicain" d'électeurs de tous bords qui s'étaient ralliés derrière un candidat de la majorité pour empêcher l'extrême droite de progresser.

Il a également donné raison à la stratégie de Le Pen visant à refondre l'image du parti, tout en refusant de s'allier avec Eric Zemmour, homme politique nationaliste devenu expert, après le vote présidentiel.

Si en termes de sièges, le parti de Le Pen sera derrière la formation de gauche, il permettra au RN d'avoir beaucoup plus de poids au parlement.

Il pourra, par exemple, proposer des votes de défiance contre le gouvernement, envoyer des projets de loi aux plus hautes cours constitutionnelles de France, diriger des commissions parlementaires et avoir beaucoup plus de temps de parole à l'Assemblée nationale.

"Nous sommes confrontés à un choc démocratique en raison d'une percée très forte du Rassemblement national", a déclaré le ministre des Finances Bruno Le Maire à la télévision France 2.