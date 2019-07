L'hémorragie sur les fonds actions endiguée pour l'instant-BAML

PARIS, 19 juillet (Reuters) - Les investisseurs sont revenus sur les actions, principalement les valeurs américaines, avec la perspective d'une nouvelle vague d'assouplissement, montrent les flux de collecte sur les fonds d'investissement de la semaine au 17 juillet, qui font l'objet d'une étude hebdomadaire par Bank of America Merrill Lynch Global Research, publiée vendredi. Les fonds investis en actions ont bénéficié de 6,2 milliards de dollars (5,53 milliards d'euros) d'entrées nettes sur la période, dont 5,3 milliards de dollars pour ceux dédiés aux seules actions américaines. Sur les six dernières semaines, leur collecte nette totalise 11 milliards de dollars, mettant à terme à une hémorragie de plus de 151 milliards de dollars entre le début de l'année et le début du mois de juin. Toutefois les fonds en actions européennes, ont subi une nouvelle semaine de décollecte avec des rachats de 2,5 milliards de dollars. Les fonds en actions japonaises comme ceux investis en actions émergentes ont aussi subi des dégagements mais dans de bien moindres proportions (200 millions et 100 millions respectivement). La baisse des rendements à long terme, alimentée par les anticipations de nouveaux assouplissements par les grandes banques centrales, n'a pas freiné l'engouement des investisseurs pour les fonds obligataires, en particulier pour le crédit. La collecte sur les véhicules investis en obligations - toutes catégories confondues - s'est poursuivie pour la vingt-huitième semaine consécutive avec des entrées nettes de 12,1 milliards de dollars - près du double de celles sur les actions - portant le cumul depuis le début de l'année à 455 milliards de dollars. "Le danger en terme de positionnement des investisseurs est sur l'obligataire, pas sur les actions ou les matières premières" avertissent les analystes de BAML. Les fonds dédiés aux métaux précieux - principalement l'or, ont enregistré une septième semaine consécutive de souscriptions nettes à hauteur de 1,1 milliard de dollar. Souscriptions(+)/Rachats(-) nets par grandes catégories de fonds (en milliards de dollars): Semaine au 17 2019 juillet Actions +6,2 -143,73 Obligataires +12,1 +254,10 Monétaires nd +232,14 Matières premières nd 3,70 (Marc Joanny, édité par Juliette Rouillon)