L'heure n'est pas à la politique mesquine : les syndicats du Canada incitent les conservateurs à se joindre au gouvernement et aux partis de l'opposition pour adopter rapidement la prolongation de l'AE

OTTAWA, 11 mars 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les syndicats du Canada incitent les conservateurs fédéraux à mettre fin aux retards procéduraux inutiles et aux manœuvres politiques et à se joindre au gouvernement et aux partis de l’opposition pour prolonger les prestations d’AE.



Les députées et députés fédéraux débattent actuellement du projet de loi C-24, qui a pour effet de prolonger de 24 semaines ou jusqu’à l’automne les prestations d’AE devant commencer à être épuisées à la fin de mars.

« Il est pressant que les hommes et femmes politiques se mettent à conjuguer leurs efforts pour que ce projet de loi soit adopté », dit Hassan Yussuff, président du CTC. « Les retards causés par les conservateurs accroissent les risques que courent des travailleurs et travailleuses vulnérables de perdre des prestations dont ils ont besoin. »

La pandémie de COVID-19 a eu un effet dévastateur sur la vie de millions de Canadiennes et Canadiens et sur l’économie. Les travailleurs et les travailleuses ont eu du mal à trouver ou à garder des emplois depuis un an, et bon nombre d’entre eux comptent encore sur les prestations d’AE pour joindre les deux bouts. Si le Parlement n’agit pas rapidement, la situation deviendra encore plus critique.

« Il est important que tout projet de loi fasse l’objet d’un vigoureux débat, mais ce n’est pas ce qui se passe actuellement. La population canadienne s’attend à une prise de décision responsable servant au mieux ses intérêts », ajoute M. Yussuff. « Les dirigeants politiques ne doivent jamais jouer à des jeux partisans avec la vie des gens. Les législateurs doivent adopter le projet de loi C-24; des millions de membres de la population canadienne comptent sur la prolongation des prestations. »

Le Canada doit s’efforcer de mettre son économie à l’abri des désastres en créant un régime d’AE inclusif, suffisant, plus facile d’accès et simplifié qui ne défavorise pas les travailleurs et travailleuses à bas salaire occupant des emplois atypiques.

À mesure que le Canada se rétablit de la pandémie, il est aussi très important d’accroître les possibilités de formation des personnes en chômage qui cherchent à se recycler ou à élargir leurs compétences pendant qu’elles reçoivent des prestations d’AE et de la relance.

Renseignements :

Relations avec les médias du CTC

media@clcctc.ca

613-526-7426