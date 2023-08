Finalement, la fusée Nvidia a raté son redécollage hier, la faute à un marché global plutôt méfiant à la veille d'un discours très attendu du président de la Fed. Rendez-vous est donc pris avec Jerome Powell cet après-midi, en direct de Jackson Hole dans le Wyoming où les banquiers centraux tiennent leur traditionnel sommet annuel de la fin août.

Apparemment, une hirondelle ne fait pas le printemps en bourse, ce qui s'explique peut-être par le fait qu'on est en été. L'hirondelle était censément être Nvidia, la nouvelle star des technologiques américaines, dont j'explique depuis le début de la semaine qu'elle a le pouvoir à elle seule de remettre le marché dans le sens de la marche. Wall Street a prouvé le contraire hier, et j'ai du même coup perdu 10 points de préscience et 15 points de crédibilité. Nvidia a en effet publié des résultats et des objectifs enthousiasmants, mais sa hausse initiale (+6,6%) s'est étiolée jusqu'à se transformer en un gain symbolique de 0,1% en clôture. C'était bien mieux que le reste du marché quand même, puisque le Nasdaq a chuté de 2,2% à la cloche, mais on était loin de l'engouement renouvelé pour les valeurs technologiques qui semblait se profiler plus tôt dans la journée. Du côté de l'Europe, les gains du matin ont progressivement été gommés par la montée de doute de Wall Street. Londres et Zurich ont préservé quelques points, mais Paris et Francfort ont clôturé dans le rouge.

Qu'est-ce qui s'est déréglé en séance ? Les investisseurs ont "vendu" la nouvelle Nvidia après l'avoir grandement anticipée est l'une des explications qui circule le plus. L'avantage avec ce genre de justification, c'est que ça veut tout dire et rien dire et que c'est suffisamment nébuleux pour faire l'affaire. Dernièrement, les résultats explosifs comme ceux de l'Américain avaient tendance à galvaniser les financiers. Cette fois, c'est manqué. Cela a peut-être aussi à voir avec la proximité d'une intervention très importante de Jerome Powell lors du symposium de Jackson Hole cet après-midi autour de 16h00. Christine Lagarde doit aussi s'exprimer dans la foulée. Mais sans lui faire injure, ce sont les mots de Powell qui auront le plus de résonance. Sauf si Christine coule une bielle, monte sur la table en dansant la salsa et annonce le retour des taux zéro en Europe. Mais bizarrement, cette hypothèse n'a pas les faveurs des bookmakers. Précision importante : l'intervention du petit Jerome se fait sur la base d'un discours écrit qui ne sera pas suivi d'une séance de questions-réponses, comme le souligne ce matin Robert Carnell d'ING. En d'autres termes, il n'y aura pas beaucoup de place pour les petites phrases lourdes de sens du langage parlé, qui font généralement le bonheur des interprétateurs professionnels de la sémantique banco-centralienne. Tout sera dans le communiqué du discours.

L'intervention du patron de la Fed est censée tourner autour d'une approche tiède sur l'évolution des taux, avec sans doute la mention d'une dépendance de la politique monétaire aux données qui seront publiées dans les semaines à venir. Elle permettra peut-être de recadrer la cacophonie ambiante chez ses ouailles. Il y en a pour tous les goûts en ce moment, peut-être encore plus que d'habitude. La patronne de la Fed de Boston pense que des hausses de taux additionnelles pourraient se justifier. Son homologue de la Fed de Philadelphie a expliqué de son côté que les taux sont probablement à leur pic. Quant à James Bullard, qui n'a plus sa casquette de banquier central, il a affirmé que la vigueur estivale de l'économie américaine pourrait conduire la Fed à relever ses taux, ou pas. Comme ça tout le monde est content, à défaut d'y voir clair. Le marché, lui, reste persuadé qu'il n'y aura pas de hausse de taux en septembre et sans doute pas non plus en novembre.

Dans le reste de l'actualité, ça débat pas mal pour savoir si le jet d'Evgueni Prigojine, le patron de la milice Wagner, a heurté un ballon sonde chinois, un U2 américain, un pigeon ou un missile sol-air russe. J'aime bien la formule du média américain The Intercept, qui a parlé de "nuit des longs couteaux" de Vladimir Poutine (on dirait qu'ils ne croient pas à l'hypothèse du pigeon). Aux Etats-Unis, Donald Trump a posté son premier tweet sur Twitter depuis 2021, ou son premier X sur X, je ne sais plus comment on dit. Il s'agit de sa photo d'identité judiciaire prise lors d'une brève incarcération en Géorgie dans le cadre de l'enquête en cours dans cet état. Il n'a pas l'air très jouasse dessus. Dans un tout autre registre, le prix du gaz en Europe a nettement reflué après un apaisement dans le conflit social australien qui désorganise la production de GNL.

En Asie Pacifique, la fête de fin de semaine est gâchée par le coup de mou de Wall Street. Le Nikkei 225 chute de 2%, pendant que l'ASX 200, le Hang Seng et le KOSPI perdent 1%. Les indicateurs avancés européens sont légèrement baissiers.

Les temps forts économiques du jour

L'indice Ifo du moral des affaires en Allemagne (10h00) et l'indice de confiance de l'Université du Michigan aux Etats-Unis (16h00) accompagneront les commentaires de Jerome Powell. Tout l'agenda ici.

L'euro recule à 1,0779 USD. L'once d'or baisse à nouveau à 1913 USD. Le pétrole se reprend, avec un Brent de Mer du Nord à 83,14 USD le baril et un brut léger américain WTI à 79,31 USD. Le rendement de la dette américaine sur 10 ans remonte à 4,25%. Le bitcoin se négocie autour de 26 060 USD.

En France

Annonces importantes (et moins importantes)

Stellantis lance le programme de véhicules d'occasion SPOTiCAR aux Etats-Unis.

Ipsen finalise l'acquisition de Clementia Pharmaceuticals.

Quadient intègre des fonctionnalités d'intelligence artificielle de Microsoft Azure dans sa plateforme cloud.

Carmat décale l'annonce de ses résultats semestriels au 25 septembre 2023

Don't Nod sortira sa dernière création, Jusant, le 31 octobre.

Olympique Lyonnais a transféré Karl Toko-Ekambi au club de Saudi Pro League, Abha FC, pour un montant de 1,5 M€.

Elles ont publié / Elles doivent publier :GEA (Grenobloise d'Electronique et d'Automatismes)…

Dans le monde

Résultats des entreprises (les commentaires sont donnés à chaud et ne préjugent pas de l'évolution des titres)

Intuit perd 2% hors séance après ses résultats.

Meituan souffre après un avertissement sur ses perspectives.

The Gap améliore sa marge brute au T2.

Vetropack renoue avec les bénéfices au premier semestre.

Workday gagne 3% après ses trimestriels.

Annonces importantes (et moins importantes)