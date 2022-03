L'histoire montre que les actions peuvent résister au cycle de hausse des taux

Cela propose une lueur de bonne nouvelle aux investisseurs, qui s'attendent largement à ce que la banque centrale annonce mercredi la première hausse des taux d'intérêt en plus de trois ans et qui prévoient un resserrement de quelque 180 points de base d'ici la fin de l'année.

Le S&P 500 a enregistré un rendement moyen de 7,7 % la première année où la Fed augmente ses taux, selon une étude de la Deutsche Bank portant sur 13 cycles de hausse depuis 1955.

Une analyse de 12 cycles de hausse des taux en général par Truist Advisory Services a révélé que le S&P 500 a affiché un rendement total à un taux annualisé moyen de 9,4 % pendant la durée de ces cycles, affichant des rendements positifs dans 11 de ces périodes.

"Les actions ont généralement augmenté pendant les périodes où le taux des fonds fédéraux augmente, car cela va normalement de pair avec une économie saine et des bénéfices en hausse", a écrit Keith Lerner, co-chef des investissements de Truist, dans un rapport.

Titre : Le marché boursier américain pendant les cycles de hausse des taux,

De nombreux investisseurs craignent cependant que cette année soit plus compliquée que les autres, car les marchés sont confrontés à une inflation galopante qui risque d'être aggravée par la flambée des prix des matières premières dans le sillage de la guerre de la Russie avec l'Ukraine.

Cette incertitude a posé un dilemme à la banque centrale, certains investisseurs craignant que les responsables politiques ne poussent l'économie dans une récession s'ils augmentent trop les taux pour tenter de juguler l'inflation.

Certes, les hausses de taux ont eu tendance à peser sur les actions à court terme. Une analyse par Evercore ISI de quatre cycles de hausse a révélé que le S&P 500 a chuté en moyenne de 4 % au cours du premier mois suivant le début du cycle.

Mais l'indice de référence était plus élevé de 3 % en moyenne six mois après le début du cycle, et de 5 % en moyenne après 12 mois, selon Evercore.

"La Fed ne veut pas de récession et il faut généralement un grand nombre de hausses avant que l'économie ne soit mise en position de ressentir potentiellement une récession", a déclaré Julian Emanuel, directeur général senior chez Evercore ISI.

Emanuel a déclaré que le "cas de base" d'Evercore est que le marché est "vraiment au milieu d'un creux à court terme qui est plus susceptible de fournir le type de rendement à six et douze mois qu'un cycle typique de hausse des taux de la Fed a engendré auparavant".

Titre : Stock performance as the Fed starts to hike,

Cependant, avec la Fed qui commence à resserrer sa politique monétaire après avoir proposé un soutien massif pour aider l'économie à supporter la pandémie de coronavirus, certains investisseurs sont préparés à d'éventuelles difficultés.

Le S&P 500 a glissé de plus de 10 % au début de l'année 2022, tandis que le Nasdaq, à forte composante technologique, a confirmé qu'il se trouvait dans un marché baissier, en perdant plus de 20 % par rapport à son sommet historique de novembre. Les valeurs technologiques et de croissance ont sous-performé, car la hausse des rendements obligataires pèse sur la valeur des flux de trésorerie futurs sur lesquels reposent les évaluations de ces valeurs.

Titre : La croissance sous-performe la valeur,

Michael Wilson, stratège en actions chez Morgan Stanley, a déclaré que si la Fed "réussit à orchestrer un atterrissage en douceur" pour l'économie lorsqu'elle relèvera les taux cette année, cela pourrait conduire à des rendements obligataires beaucoup plus élevés, ce qui "pèserait tout simplement sur les valorisations des actions".

"L'essentiel est que la Fed va commencer à retirer le bol de punch cette semaine", a déclaré Wilson dans une obligation cette semaine.

"La question pour les investisseurs en actions est de savoir jusqu'où ils peuvent aller en matière de hausse des taux compte tenu de la croissance déjà ralentie et du choc supplémentaire de la guerre."