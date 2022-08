L'histoire mouvementée de l'Ukraine depuis son indépendance

L'Ukraine et ses soutiens occidentaux accusent Moscou de mener une guerre d'agression non provoquée dans le but de s'emparer de terres et d'effacer l'identité nationale ukrainienne.

Poutine a déclaré que son objectif était de désarmer le pays afin d'assurer de manière préventive la propre sécurité de la Russie contre l'expansion de l'OTAN et de le débarrasser des nationalistes d'extrême droite qui, selon lui, menacent la Russie.

Voici une chronologie des principaux événements de l'histoire politique de l'Ukraine depuis qu'elle a obtenu son indépendance de Moscou en 1991.

1991 : Leonid Kravchuk, dirigeant de la république soviétique d'Ukraine, déclare l'indépendance de Moscou. Lors d'un référendum et d'une élection présidentielle, les Ukrainiens soutiennent massivement l'indépendance et élisent Kravtchouk comme président. Il est remplacé par Leonid Koutchma en 1994, année où l'Ukraine accepte également de renoncer à son arsenal nucléaire - le troisième plus grand au monde, hérité de l'époque soviétique - en échange de garanties de sécurité fondées sur le respect de son indépendance et de sa souveraineté dans le cadre du Mémorandum de Budapest, signé également par la Russie, les États-Unis et la Grande-Bretagne.

2004 : Le candidat pro-russe Viktor Yanukovich est déclaré président mais des allégations de fraude électorale déclenchent des protestations dans ce qui devient connu sous le nom de Révolution orange, forçant la répétition du vote. Un ancien premier ministre pro-occidental, Viktor Iouchtchenko, est élu président.

2005 : Iouchtchenko prend le pouvoir en promettant de conduire l'Ukraine hors de l'orbite du Kremlin, vers l'OTAN et l'Union européenne. Il nomme l'ancien patron de la compagnie d'énergie Ioulia Timochenko au poste de Premier ministre, mais après des luttes intestines dans le camp pro-occidental, elle est limogée.

2010 : Ianoukovitch bat Timochenko lors d'une élection présidentielle. La Russie et l'Ukraine concluent un accord sur le prix du gaz en échange de la prolongation du bail de la marine russe dans un port de la mer Noire sur la péninsule ukrainienne de Crimée.

2013 : Le gouvernement de Ianoukovitch suspend les négociations commerciales et d'association avec l'UE en novembre et opte pour la relance des liens économiques avec Moscou, déclenchant des mois de rassemblements de masse à Kiev. Poutine accuse l'Occident d'avoir incité et soutenu les protestations.

2014 : Les protestations, largement concentrées autour de la place Maidan de Kiev, deviennent violentes. Des dizaines de manifestants sont tués. En février, le parlement vote la destitution de Yanukovich, qui prend la fuite. Quelques jours plus tard, des hommes armés s'emparent du parlement en Crimée et hissent le drapeau russe. Moscou annexe le territoire après le référendum du 16 mars qui montre un soutien écrasant en Crimée pour rejoindre la Russie.

Avril 2014 : Les séparatistes pro-russes de la région orientale de Donbas, en Ukraine, déclarent leur indépendance. Des combats éclatent et se poursuivent sporadiquement jusqu'en 2022, malgré de fréquents cessez-le-feu.

Juillet : 2014 : Un missile abat l'avion de ligne MH17 au-dessus de l'est de l'Ukraine en route d'Amsterdam à Kuala Lumpur, tuant les 298 personnes à bord. Les enquêteurs remontent l'arme utilisée jusqu'à la Russie, qui nie toute implication.

2017 : Le président Petro Porochenko, un homme d'affaires milliardaire pro-occidental au pouvoir depuis mai 2014, conclut un accord d'association avec l'UE sur le libre-échange des biens et des services. Les Ukrainiens obtiennent également le droit de voyager sans visa dans l'UE.

2019 - L'ancien acteur comique Volodymyr Zelenskiy bat Porochenko lors d'une élection présidentielle en avril, en promettant de s'attaquer à la corruption endémique et de mettre fin à la guerre dans l'est de l'Ukraine. Son parti Serviteur du peuple remporte une élection parlementaire en juillet.

2021 : En janvier, Zelenskiy lance un appel au président américain Joe Biden pour que l'Ukraine rejoigne l'OTAN. La Russie envoie des troupes près des frontières de l'Ukraine au cours du printemps dans ce qu'elle dit être des exercices d'entraînement. En décembre, la Russie présente des demandes détaillées en matière de sécurité, notamment une garantie juridiquement contraignante que l'OTAN renoncera à toute activité militaire en Europe de l'Est et en Ukraine. En réponse, l'OTAN réitère son engagement envers sa politique de "porte ouverte" tout en proposant des discussions "pragmatiques" sur les préoccupations sécuritaires de Moscou.

2022 : Dans une allocution télévisée le 21 février, Poutine déclare que l'Ukraine fait partie intégrante de l'histoire de la Russie, qu'elle n'a jamais eu d'histoire de véritable État, qu'elle est gérée par des puissances étrangères et qu'elle a un régime fantoche. Poutine signe des accords pour reconnaître les régions séparatistes de l'est de l'Ukraine comme indépendantes et y ordonne l'envoi de troupes russes. L'Occident impose davantage de sanctions économiques à la Russie. Le 24 février, Poutine déclare la guerre dans un discours télévisé avant l'aube et la Russie lance une invasion à trois volets, ciblant les forces et les bases aériennes ukrainiennes avec des missiles et de l'artillerie et frappant des zones dans les villes. Alors que des dizaines de milliers de personnes fuient leurs maisons, Zelenskiy ordonne une mobilisation générale.