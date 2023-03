Le panorama de l'hiver exceptionnellement humide qu'a connu la Californie devrait se traduire ce printemps par une augmentation des risques d'inondation dans un État qui n'a pas connu de sécheresse pour la première fois en trois ans, ont indiqué jeudi les prévisionnistes du gouvernement américain.

Selon l'Administration nationale des océans et de l'atmosphère (NOAA), la probabilité d'inondations mineures à modérées dans la majeure partie de la Californie, dues à la pluie et au ruissellement de la neige fondante des montagnes ce printemps, est plus ou moins conforme aux prévisions pour la majeure partie des États-Unis.

Il s'agit également d'une évolution spectaculaire des conditions météorologiques dans un État qui a été préoccupé par la sécheresse, la chaleur et les incendies de forêt pendant la majeure partie des trois dernières années.

"Le changement climatique est à l'origine d'extrêmes humides et secs", a déclaré Rick Spinrad, administrateur de la NOAA, dans un communiqué.

Les prévisions de printemps de l'agence montrent que 44 % de l'ensemble des États-Unis sont confrontés à un risque d'inondation supérieur à 50 % en avril, mai et juin, principalement à l'est du fleuve Mississippi, et que la plupart de ces inondations sont considérées comme mineures, c'est-à-dire qu'elles ne risquent pas ou peu d'entraîner des dommages matériels importants.

"Nous ne prévoyons pas d'inondations catastrophiques et de grande ampleur", a déclaré Ed Clark, directeur du Centre national de l'eau de la NOAA.

Néanmoins, la NOAA prévoit que 6,4 millions de personnes risquent de subir des "inondations modérées", c'est-à-dire que certaines structures et routes situées à proximité de cours d'eau débordants se retrouveront sous l'eau, ce qui entraînera des évacuations dispersées vers des zones plus élevées.

Une vaste zone au-dessus du centre de la Californie et de l'est du Nevada est à l'origine de la majeure partie de ce risque d'inondation modéré, de même que des régions éparses plus petites dans le haut du Midwest, a indiqué la NOAA.

Une région relativement petite, abritant quelque 1,4 million de personnes, le long du Mississippi supérieur, de Minneapolis au sud jusqu'à la frontière entre l'Iowa et le Missouri, est confrontée à une probabilité plus élevée d'inondation majeure, un événement catastrophique dans lequel l'inondation des bâtiments et des routes est importante et les évacuations sont généralisées, a conclu la NOAA.

C'est ce type d'inondation extrême qui a dévasté une communauté entière de travailleurs agricoles migrants le week-end dernier, lorsqu'une digue a cédé le long de la rivière Pajaro à Monterey, en Californie.

L'hiver californien a été marqué par une succession de tempêtes atmosphériques, qui sont le produit de vastes et denses courants aériens de vapeur d'eau provenant du Pacifique tropical.

Depuis la fin du mois de décembre, ces tempêtes ont provoqué des inondations, des coulées de boue, des coupures de courant, des chutes d'arbres, des dégâts causés par les vagues, des routes emportées et des évacuations à grande échelle. Plus de 20 décès dans tout l'État ont été attribués à cet assaut.

Mais ces tempêtes ont également réalimenté le réseau de réservoirs de la Californie, qui s'est considérablement réduit, ainsi que le manteau neigeux des montagnes de la Sierra Nevada, une source d'eau essentielle pour l'État.

"Les précipitations hivernales, combinées aux récentes tempêtes, ont effacé la sécheresse exceptionnelle et extrême en Californie pour la première fois depuis 2020, et devraient encore améliorer les conditions de sécheresse ce printemps", a déclaré la NOAA.

La situation de la sécheresse s'est également améliorée ailleurs dans l'Ouest, a indiqué la NOAA, notamment dans le bassin du fleuve Colorado, où le manteau neigeux hivernal se situe entre 110 % et 150 % de la moyenne, a précisé M. Clark. Le ruissellement de la neige fondante au cours des trois prochains mois devrait augmenter les débits non régulés des rivières suffisamment pour que plusieurs grands réservoirs du Colorado, y compris le lac Powell, se situent bien au-dessus de la normale.

Néanmoins, M. Clark a déclaré que le bassin du Colorado, essentiel à l'approvisionnement en eau de sept États de l'ouest des États-Unis et du Mexique, a "encore beaucoup de chemin à parcourir" avant de retrouver des niveaux robustes observés pour la dernière fois à la fin des années 1990.