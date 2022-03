L'homme à l'origine du vol de sirop d'érable au Canada condamné à payer une amende de 7 millions de dollars

Par Ismail Shakil

(Reuters) - L'homme à l'origine d'un vol de sirop d'érable vieux de dix ans, sujet d'un épisode de l'émission "Dirty Money" de Netflix, devra payer une amende de 9 millions de dollars canadiens (7,2 millions de dollars), a déclaré jeudi le plus haut tribunal du Canada, confirmant une décision antérieure d'un tribunal inférieur.

Un groupe de personnes de la province de Québec a siphonné du sirop d'érable d'une valeur de plus de 18 millions de dollars canadiens d'un réservoir et l'a remplacé par de l'eau, avant que les autorités ne découvrent le vol en 2012, dans ce qui a été surnommé le "grand vol de sirop d'érable canadien".

Richard Vallieres, qui faisait partie des 16 personnes arrêtées par la police, a été reconnu coupable de fraude, de trafic et de vol et condamné à huit ans de prison et à une amende de plus de 9 millions de dollars canadiens par la Cour supérieure du Québec.

Vallieres avait fait appel de cette décision avec succès, obtenant que son amende soit ramenée à environ 1 million de dollars canadiens - le montant que Vallieres affirme avoir tiré profit du vol.

Cependant, le juge Richard Wagner, président de la Cour suprême du Canada, a déclaré qu'un tribunal ne peut pas limiter le montant d'une amende au profit réalisé par un délinquant et a donné à Vallieres 10 ans pour payer l'amende ou purger une peine de six ans de prison.

Julie Giroux, l'avocate représentant Vallieres, a déclaré que son client était déçu par la décision du tribunal de rétablir le montant initial imposé par le premier juge et par la gravité de devoir supporter une amende aussi importante.

Alors que la valeur du condiment ambré volé était beaucoup plus élevée, Vallieres a vendu le sirop pour seulement 10 millions de dollars canadiens, a-t-il déclaré à la Cour supérieure du Québec lors de son procès.

Le Canada est le plus grand exportateur de produits de l'érable, et le Québec détient la seule réserve stratégique au monde de la garniture sucrée. L'année dernière, les producteurs de sirop d'érable ont commencé à libérer plus de la moitié de la réserve afin d'atténuer la pression exercée sur le sirop, la pandémie ayant stimulé la demande alors que davantage de personnes commençaient à manger à la maison.

(1 $ = 1,2486 dollar canadien)