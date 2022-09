L'homme accusé d'avoir aspergé de gaz poivré la police du Capitole plaide coupable de voies de fait

Julian Khater et un ami d'enfance, George Tanios, avaient un spray au poivre et un spray à ours sur eux lorsqu'ils ont pénétré dans l'enceinte du Capitole, a déclaré le ministère. Khater a aspergé trois officiers directement dans le visage avec le spray au poivre, a déclaré le département.

Tanios, 40 ans, qui était à l'origine accusé de chefs d'accusation, notamment d'agression grave, a plaidé coupable en juillet à des accusations de délit mineur. Les procureurs avaient proposé à Khater, 33 ans, un accord dans lequel il plaiderait coupable à deux chefs d'accusation d'agression grave.

Khater a plaidé coupable aux deux chefs d'accusation d'agression, de résistance ou d'entrave à l'action des officiers avec une arme dangereuse lors d'une audience à la U.S. District Court, a déclaré le ministère. Il sera condamné le 13 décembre, a-t-il ajouté.

Khater risque une peine maximale de 20 ans de prison et une amende ne dépassant pas 250 000 $, selon son accord de plaidoyer. Tanios risque une peine de zéro à six mois de prison selon les directives de condamnation américaines.

L'un des officiers que Khater est accusé d'avoir aspergé est l'officier de police du Capitole Brian Sicknick, qui est décédé de causes naturelles suite à de multiples accidents vasculaires cérébraux le jour suivant l'attaque. Tanios et Khater n'ont pas été accusés en rapport avec la mort de Sicknick.

Les deux hommes faisaient partie des milliers de partisans du président de l'époque, Donald Trump, qui ont pris d'assaut le Capitole dans une tentative ratée d'empêcher le Congrès de certifier la victoire du président Joe Biden aux élections de 2020.

Le ministère de la Justice dit avoir arrêté plus de 860 personnes pour des crimes liés à l'intrusion dans le Capitole, dont plus de 260 qui ont été accusées d'agression ou d'entrave aux forces de l'ordre.