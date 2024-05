Un homme qui a agressé le mari de la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, en 2022, sera à nouveau devant le tribunal mardi, après que le juge fédéral chargé de l'affaire ne l'a pas autorisé à s'exprimer lors de son audience de détermination de la peine au début du mois.

David DePape a été condamné à 30 ans de prison le 17 mai pour avoir pénétré de force dans la maison de Mme Pelosi à San Francisco tôt le 28 octobre 2022 et avoir asséné un coup de marteau à la tête de son mari Paul dans le cadre d'une attaque à motivation politique.

Lors du prononcé de la peine, la juge Jacqueline Scott Corley n'a pas donné à Mme DePape la possibilité de s'adresser à la cour, ce qui constitue une "erreur manifeste" au regard des règles judiciaires fédérales, a écrit la juge dans un document déposé le lendemain.

La juge a indiqué qu'elle avait rouvert la procédure de détermination de la peine pour mardi afin de permettre à M. DePape de s'exprimer en son nom propre, notant que le procureur et les avocats de la défense n'avaient pas non plus soulevé la question auprès d'elle lors de l'audience du 17 mai.

En novembre, un jury a reconnu M. DePape coupable de tentative d'enlèvement d'un agent fédéral et d'agression d'un membre de la famille proche d'un agent fédéral. Les procureurs ont déclaré que l'homme de 44 ans était animé par les théories conspirationnistes d'extrême droite connues sous le nom de QAnon.

Paul Pelosi, 82 ans, a subi des fractures du crâne et d'autres blessures qui continuent de l'affecter, selon une lettre déposée au tribunal. En plus des vertiges et de la plaque de métal qui reste dans sa tête, Pelosi a déclaré qu'il avait des problèmes d'équilibre et qu'il avait des lésions nerveuses permanentes dans sa main gauche.

Mme Pelosi, présidente démocrate de la Chambre des représentants au moment de l'attaque, se trouvait à Washington au moment des faits.

M. DePape doit encore répondre d'autres chefs d'inculpation liés à l'effraction et à l'agression de Mme Pelosi, notamment de tentative de meurtre. Ces chefs d'inculpation sont assortis d'une peine potentielle de 13 ans à la prison à vie. Il a plaidé non coupable.