L'homme politique néerlandais Geert Wilders, dont le parti a remporté le plus grand nombre de sièges lors des élections de 2023, est prêt à renoncer au poste de Premier ministre alors qu'il s'efforce de former un nouveau gouvernement viable, a rapporté mercredi le radiodiffuseur national NOS.

Citant des sources politiques à La Haye, NOS a déclaré que le Parti de la liberté de M. Wilders et trois autres partis conservateurs tentant de former une coalition de droite envisageaient un scénario dans lequel les dirigeants des partis resteraient au parlement et ne rejoindraient pas le nouveau gouvernement.

Dans ce scénario, connu sous le nom de cabinet "extraparlementaire", des politiciens et des experts qui ne sont pas considérés comme étroitement liés à l'un des partis seraient nommés aux postes les plus élevés du gouvernement et travailleraient en étroite collaboration avec le parlement.

M. Wilders a entamé des discussions préliminaires avec des alliés potentiels depuis l'élection du 22 novembre, soit depuis plus de 100 jours, sans résultat.

Un négociateur nommé pour aider au processus doit rendre compte de ses conclusions au parlement jeudi.

M. Wilders a déclaré le 14 février qu'il était prêt à envisager "toutes les options" pour former un gouvernement, un gouvernement minoritaire ou un gouvernement "extraparlementaire", plutôt que de convoquer de nouvelles élections.