L'hôpital principal de la ville soudanaise d'al-Fashir a été attaqué et mis hors service, a déclaré dimanche à Reuters Médecins sans frontières (MSF), qui soutient l'établissement, tandis que des volontaires locaux ont imputé l'incident aux forces paramilitaires de soutien rapide (RSF).

La ville, située dans la région du Darfour, au nord-ouest du Soudan, abrite plus de 1,8 million d'habitants et de personnes déplacées. Elle est le dernier front en date d'une guerre entre l'armée soudanaise et les Forces de soutien rapide, qui a débuté en avril 2023.

Le FSR, qui s'est emparé de la capitale Khartoum et de la majeure partie de l'ouest du Soudan, cherche également à progresser à l'intérieur du centre, alors que les agences des Nations unies affirment que la population soudanaise est exposée à un "risque imminent de famine".

Selon les Nations unies, quelque 130 000 personnes ont fui leurs foyers dans la province d'Al-Fashir à la suite des combats qui se sont déroulés en avril et en mai.

La RSF n'a pas répondu à une demande de commentaire.

MSF n'a pas précisé qui avait attaqué l'hôpital, le seul hôpital d'Al-Fashir capable de traiter ce qu'elle décrit comme des événements quotidiens impliquant un grand nombre de victimes.

Entre le 10 mai et le 6 juin, quelque 1 315 blessés sont arrivés à l'hôpital et 208 personnes y sont décédées, mais de nombreuses personnes ne sont pas en mesure d'atteindre l'hôpital en raison des combats, a déclaré MSF.

Michel-Olivier Lacharite, responsable des opérations d'urgence de MSF, a déclaré à Reuters que l'hôpital avait déjà commencé à évacuer des patients après avoir été touché par les combats à trois reprises depuis le 25 mai.

La salle d'intervention d'urgence d'al-Fashir, un groupe de bénévoles, a déclaré dimanche que des combattants des FAR avaient fait une incursion dans l'hôpital samedi, tuant et blessant plusieurs personnes, pillant des médicaments et une ambulance, et forçant l'hôpital à fermer ses portes.

Un témoin oculaire a déclaré à Reuters avoir vu des personnes évacuer l'hôpital, et d'autres témoins oculaires ont déclaré que les FAR avaient lancé des missiles sur l'hôpital et ses environs.

Une autre attaque, samedi, dans le camp d'Abu Shouk, au nord de la ville, a touché un autre centre médical, blessé plus de 30 personnes et tué au moins deux personnes, selon le comité du camp et un bénévole.

Selon un rapport publié la semaine dernière par le laboratoire de recherche humanitaire de Yale, une quarantaine de campements situés à l'extérieur de la ville ont été frappés par des incendies criminels depuis le mois de mars.

Les résidents locaux ont accusé la RSF d'être à l'origine de ces attaques.

Quitter la ville s'est avéré dangereux, car les habitants disent que ceux qui fuient ont été attaqués et même tués sur la principale route de sortie de la ville contrôlée par les forces de sécurité.

La plupart des personnes quittant la ville ont emprunté des routes soit au sud vers le camp de Zamzam, soit à l'ouest vers les zones de Tawila et de Jebel Mara, qui sont contrôlées par des groupes armés, notamment la faction de l'Armée de libération du Soudan dirigée par Abdelwahid Mohamed Nour, ont indiqué un travailleur humanitaire et des habitants.