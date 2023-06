Zurich (awp) - Les perspectives d'exportation des petites et moyennes entreprises (PME) suisses s'améliorent. Si les défis mondiaux n'ont pas disparu, ils semblent peser moins lourds dans la balance, indique mardi Switzerland Global Enterprise (S-GE).

Un sondage mené auprès de PME suisses montre que l'optimisme est de retour, en dépit d'incertitudes toujours nombreuses concernant la guerre en Ukraine, l'inflation et les difficultés dans les chaînes d'approvisionnement.

Le baromètre des exportations s'est hissé à 66,7 points au deuxième semestre 2023, contre 60,5 points au premier, selon le communiqué de S-GE. Ainsi, il dépasse "largement" le seuil de croissance, de 50 points.

Parmi les entreprises interrogées, 59% tablent sur une croissance de leurs exportations cette année par rapport à la précédente. Seulement 20% s'attendent à un repli.

La réouverture de la Chine a eu un impact, 35% des PME interrogées y ayant envoyé des marchandises. L'Allemagne (71%), la France (57%), les Etats-Unis (54%), l'Italie (51%) ainsi que le Royaume-Uni et l'Autriche (chacun 47%) figurent également parmi les marchés d'exportation les plus fréquents.

Les défis subsistent néanmoins, avec en premier lieu les prix de l'énergie et des matières premières ainsi que les risques sur le marché des changes. L'inflation figure également parmi les sources d'inquiétudes, tout comme les tensions entre la Chine et les Etats-Unis, la durabilité ou encore le protectionnisme.

Sur le volet de la durabilité, la thématique des chaînes d'approvisionnement responsables est au coeur des problématiques, avec d'une part la nécessité d'en avoir plusieurs, au cas où l'une d'elles soit en difficulté et d'autre part l'impératif de respecter les exigences de protection du climat tout au long des processus.

Face à de solides perspectives, la quasi-totalité des entreprises sondées (90%) tablent sur un maintien de leur effectif au niveau actuel ou en hausse, tandis que 10% voient s'esquisser un repli.

ol/ck