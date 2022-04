L'horloge tourne vers un défaut de paiement de la Russie

La Russie pourrait faire face à son premier défaut de paiement externe souverain depuis plus d'un siècle après avoir pris des dispositions pour effectuer le remboursement d'une obligation internationale en roubles en début de semaine, alors que le paiement était dû en dollars américains.

La Russie n'a pas fait défaut sur sa dette extérieure depuis les lendemains de la révolution de 1917, mais ses obligations sont devenues un point sensible dans son bras de fer économique avec les pays occidentaux. Un défaut de paiement était inimaginable jusqu'à récemment, la Russie étant notée "investment grade" à l'approche de son invasion de l'Ukraine le 24 février, que Moscou appelle une "opération militaire spéciale".

Voici les réponses aux questions clés :

LA RUSSIE PEUT-ELLE PAYER ?

Lundi, la Russie devait effectuer un paiement de 649 millions de dollars aux détenteurs de deux de ses obligations souveraines. Mais le Trésor américain a bloqué le transfert, empêchant la Russie d'utiliser une partie de ses réserves de devises gelées pour le service de sa dette.

Trouvant une alternative, la Russie a placé l'équivalent en roubles de ces paiements pour les détenteurs d'obligations de nations dites inamicales sur des comptes spéciaux auprès de son National Settlement Depository.

Moscou dispose d'un délai de grâce de 30 jours à compter de la date de paiement, qui était le 4 avril.

Les analystes affirment que la Russie a les moyens et la capacité de payer. Le pays tire des milliards de dollars américains de ses exportations d'énergie, et si environ la moitié de ses réserves de change sont gelées, il dispose de centaines de millions qui ne le sont pas.

Elina Ribakova, économiste en chef adjointe à l'Institute of International Finance, a déclaré qu'il s'agissait probablement d'une "situation de volonté de payer".

Le Trésor américain n'a pas interdit la correspondance bancaire avec la Russie, sous réserve de vérifications, et a accordé une licence pour permettre les paiements relatifs au service de la dette souveraine de Moscou jusqu'au 25 mai.

Tout cela signifie qu'il semble que la Russie pourrait encore effectuer le paiement, si elle le voulait, selon les analystes.

QUEL TYPE DE DÉFAUT ?

À son niveau le plus basique, un défaut de paiement est une rupture de contrat, bien que le terme puisse couvrir une variété de scénarios.

Le défaut de paiement est un manquement au paiement du principal, des intérêts ou d'autres montants dus après l'expiration du délai de grâce, selon un document rédigé par des experts en restructuration du Fonds monétaire international.

Cependant, il existe également des défauts techniques dus à des événements tels que des erreurs administratives, généralement considérés par les acteurs du marché comme mineurs et rapidement corrigés.

Selon les experts juridiques, le paiement dans la mauvaise devise, en l'occurrence le rouble, constitue un défaut de paiement.

La Russie a rejeté l'idée d'un défaut de paiement.

"En théorie, une situation de défaut pourrait être créée, mais il s'agirait d'une situation purement artificielle", a déclaré mercredi le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. "Il n'y a aucun motif pour un véritable défaut de paiement".

QUI ANNONCERAIT UN DÉFAUT DE PAIEMENT ?

Les marchés se tournent souvent vers les agences de notation de crédit pour déclarer qu'un défaut de paiement a eu lieu. Cependant, un défaut de paiement est un état de fait, pas une notation de crédit, et les principales agences de notation ayant retiré leurs notations de la Russie, il n'est pas clair quel type d'annonce pourrait être fait.

Un défaut de paiement aura des ramifications plus larges. Il pourrait, par exemple, déclencher des credit default swaps (CDS) - une police d'assurance achetée par les investisseurs pour un tel cas. Un comité de détermination se prononcera sur l'existence d'un événement de "non-paiement". Toutefois, une telle décision est généralement prise après l'expiration du délai de grâce.

Il y a environ 6 milliards de dollars de contrats CDS en cours sur la Russie.

QUE POURRAIT-IL SE PASSER D'AUTRE ?

La Russie pourrait déclarer unilatéralement un moratoire - un arrêt de paiement temporaire ou permanent.

Fait sous forme d'annonce ou de législation distincte du paiement manqué, un moratoire peut intervenir avant ou après le défaut de paiement, selon le FMI.

Un gouvernement peut annoncer un moratoire comme mesure provisoire pour arrêter les paiements avant de lancer une restructuration de la dette, comme l'a fait le Mexique en 1982.

La déclaration d'un moratoire est également l'un des déclencheurs potentiels des contrats CDS.

QUE SE PASSE-T-IL APRÈS UN DÉFAUT DE PAIEMENT ?

Les titres de créance qui risquent d'être en défaut de paiement ou qui le sont déjà sont souvent achetés par des fonds spécialisés dans les situations difficiles, soit dans l'espoir de gagner de l'argent lorsqu'une restructuration sera finalement mise au point, soit pour intenter un procès devant les tribunaux dans le but d'obtenir une compensation ou de saisir les actifs du débiteur.

Cependant, les litiges et les saisies d'actifs sont des processus longs et coûteux. De nombreuses tentatives antérieures ont échoué, comme lorsque les créanciers ont essayé de saisir le célèbre navire de la marine argentine, l'ARA Libertad, en 2012, à cause d'un défaut de paiement de la dette dix ans plus tôt ou des fossiles de dinosaures argentins exposés en Europe. (Reportage de Karin Strohecker ; édition de Pravin Char)