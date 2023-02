L'hôtel Fairmont à Genève racheté par Victory Group

Genève (awp) - L'hôtel Fairmont à Genève a été racheté en avril 2022 par le groupe britannique Victory, fondé et dirigé par Erik Moresco, ancien directeur général du gestionnaire d'actifs Blackstone. Victory Group est propriétaire de la totalité du complexe et assure son entière direction et gestion, a confirmé à AWP un de ses représentants.

Le nouvel investisseur ne souhaitait pas communiquer dans l'immédiat car le projet de rénovation de l'hôtel n'est pas encore finalisé, a-t-il expliqué. La transaction, qui était passée sous les radars, a été révélée jeudi par le magazine Bilan.

La famille saoudienne auparavant propriétaire reste actionnaire passif, de même que d'autres actionnaires déjà présents au capital, car ils croient dans le projet de Victory.

Le projet de rénovation est en cours de réexamen, a par ailleurs confirmé le représentant. Le concept de Jean Nouvel n'est pas remis en cause mais le nouveau propriétaire souhaite aller plus loin.

D'une part, Victory souhaite réduire drastiquement l'empreinte carbone d'un bâtiment énergivore. D'autre part, le nouveau propriétaire entend ouvrir davantage le bâtiment vers l'extérieur.

Le changement de propriétaire n'aura pas d'incidence sur l'accord de management avec Fairmont Hotel & Resorts.

Il ne s'agit pas du premier changement de propriétaire d'un palace genevois ces derniers temps. Il y a deux semaines, le dubaïote Jumeirah Group avait acquis le Richemond. En 2021, la famille suisse Mayer avait vendu le Beau-Rivage à la famille espagnole Casacuberta.

