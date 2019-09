Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

« Nos travaux quantitatifs via les modèles d’allocation démontrent l’intérêt d’une exposition en immobilier sur le segment hôtelier en Europe », explique Béatrice Guedj, directrice Recherche et Innovation chez Swiss Life AM. Cette exposition permet une forte diversification géographique et sectorielle, en termes de moteurs de demande et de gammes, soit une différenciation horizontale et verticale.A long terme, l'hôtellerie offre une exposition à la croissance économique mondiale, et à l'effet richesse par tête engendrée par la croissance notamment sur le continent asiatique, explique l'experte.En définitive, " l'Europe qui concentre aujourd'hui près de 51% du tourisme mondiale, en arrivées et en nuitées, n'est pas prête de perdre sa place de position de leader compte tenu de l'intensification du tourisme d'affaires ou de loisirs ", conclut Béatrice Guedj.