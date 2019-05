L'hôtellerie tessinoise regarde l'avenir avec optimisme

Zurich (awp) - Les entreprises tessinoises du secteur de l'hôtellerie et de la restauration semblent voir l'avenir de manière plus sereine en avril que trois mois auparavant. Si la situation sur le front des recettes et des résultats est toujours plutôt négative, les opérateurs au sud des Alpes signalent un regain de demande.

L'optimisme n'a jamais été aussi élevé parmi les hôteliers, souligne le bureau tessinois de la statistique dans son enquête conjoncturelle publiée jeudi. Les restaurateurs en revanche, semblent plus circonspects à l'heure de brosser des perspectives.

La plupart des entreprises sondées a signalé, pour le cinquième trimestre d'affilée, une diminution des volumes de vente, même si le solde négatif s'est quelque peu réduit par rapport au pointage de janvier.

Toutefois, pour la première fois depuis octobre 2017, les prévisions de recettes sont positives, en particulier dans le secteur hôtelier. Pour les trois prochains mois, les entreprises s'attendent à une embellie sur le front de la demande et de la marche des affaires.

"Cette année, le Tessin a pu profiter d'un excellent début de saison", commente Kaspar Weber, qui assure l'intérim à la tête de la faîtière Ticino Turismo après le départ d'Elia Frapolli et dans l'attente de l'entrée en fonction d'Angelo Trotta le 1er juillet prochain.

Et de rappeler le taux d'occupation élevé des structures et hôtels tessinois à Pâques "supérieur à 70% dans les vallées et à 90%, voire 100%, dans les centres", soulignant au passage que la Suisse alémanique et romande constituent le principal bassin de provenance des visiteurs du canton italophone.

buc/al