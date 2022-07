L'humeur des entreprises japonaises est modérée en raison de la pénurie de puces et du coût des matières premières - Reuters Tankan

Le Reuters Tankan - qui suit de près l'enquête trimestrielle Tankan de la Banque du Japon - a montré que le moral des fabricants et du secteur des services ne s'améliore que modestement au cours des trois prochains mois.

Ce sentiment mitigé s'ajoute à un panorama récent de données qui souligne la difficulté de l'économie à mettre en place une reprise robuste, et montre que les entreprises ont eu du mal à profiter de l'amélioration de la demande, en particulier au Japon.

Le sondage réalisé auprès de 495 grandes et moyennes entreprises entre le 29 juin et le 8 juillet, dont 248 ont répondu, a montré que les chefs d'entreprise s'inquiétaient des retombées des restrictions COVID-19 de la Chine et d'une pénurie persistante de puces et de pièces.

"Nos ventes diminuent en raison de l'impact des blocages de la Chine et de la pénurie de semi-conducteurs", a déclaré un responsable d'un producteur d'équipements de transport.

En mai, les usines japonaises ont réduit leur production au rythme le plus rapide depuis deux ans, en grande partie à cause des effets néfastes des restrictions chinoises liées au coronavirus, comme à Shanghai.

Certains analystes estiment qu'il faudra peut-être du temps avant que l'industrie manufacturière japonaise, et notamment le secteur clé de l'automobile, ne bénéficie d'une reprise de l'activité économique à Shanghai, car le risque de nouvelles restrictions liées au COVID-19 demeure.

L'indice Reuters Tankan du sentiment des fabricants est resté stable à 9 en juillet.

L'indice devrait atteindre 13 en octobre, mais cela dépendra en grande partie de l'amélioration des conditions dans le sous-secteur de l'automobile et des équipements de transport. Son sentiment est resté profondément négatif en juillet.

L'indice du secteur des services est passé de 13 à 14 en juin, grâce aux grossistes et à l'information/communication. On s'attendait à ce qu'il atteigne 18 en octobre.

Le moral des détaillants est resté plat, tandis que celui de l'immobilier/construction était négatif, ce qui a pesé sur le sentiment général du secteur des services.

La BOJ doit tenir sa prochaine réunion de définition de la politique les 20 et 21 juillet.

L'enquête tankan de la banque centrale a montré ce mois-ci que l'humeur des grands fabricants japonais s'est dégradée pour un deuxième trimestre consécutif au cours des trois mois se terminant en juin, également en partie à cause de la hausse des coûts des intrants.

La hausse des prix de l'énergie et des matières premières a été fréquemment mentionnée par les chefs d'entreprise dans l'enquête Tankan de Reuters.

"Nos marges ont diminué en raison du coût des matières premières et de la faiblesse du yen", a écrit un responsable d'un fabricant d'acier.