Le moral des entreprises japonaises s'est dégradé en janvier-mars pour atteindre son plus mauvais niveau depuis plus de deux ans, selon une enquête de la banque centrale très surveillée lundi, alors que le ralentissement de la croissance mondiale assombrit les perspectives de l'économie dépendante des exportations.

L'humeur du secteur des services, en revanche, s'est redressée grâce à l'assouplissement des contrôles aux frontières et à la fin des restrictions imposées par le COVID-19, qui ont renforcé les espoirs d'une reprise du tourisme et de la consommation, comme l'a montré l'enquête Tankan de la Banque du Japon.

L'enquête sera l'une des données clés que la banque centrale examinera pour produire de nouvelles estimations trimestrielles de la croissance et de l'inflation lors de sa prochaine réunion les 27 et 28 avril - la première à être présidée par le nouveau gouverneur Kazuo Ueda.

L'indice principal mesurant le sentiment des grands fabricants est tombé à plus 1 en mars, contre plus 7 en décembre, ce qui est inférieur à la prévision médiane du marché qui tablait sur une lecture de plus 3. Il s'agit du cinquième trimestre consécutif de détérioration et du pire niveau atteint depuis décembre 2020.

L'indice des grandes entreprises non manufacturières a augmenté pour le quatrième trimestre, passant de plus 19 en décembre à plus 20, ce qui correspond à la prévision médiane du marché, selon l'enquête.

Les grandes entreprises prévoient d'augmenter leurs dépenses en capital de 3,2 % au cours de l'année fiscale qui a débuté en avril, ce qui est inférieur aux prévisions du marché qui tablait sur une hausse de 4,9 %, selon l'enquête Tankan.

Les entreprises s'attendent à ce que l'inflation atteigne 2,8 % dans un an, 2,3 % dans trois ans et 2,1 % dans cinq ans, selon l'enquête, ce qui indique que les entreprises s'attendent à ce que l'inflation reste supérieure à l'objectif de 2 % de la banque centrale dans les années à venir.

L'économie japonaise a évité de justesse une récession au cours des trois derniers mois de l'année 2022 et les analystes s'attendent à ce que tout rebond au cours du trimestre janvier-mars soit modeste, car la faible croissance des salaires et l'augmentation du coût de la vie ont nui à la consommation.

De nombreuses grandes entreprises ont promis de fortes augmentations de salaire lors des négociations salariales du printemps avec les syndicats, proposant aux décideurs politiques l'espoir que la consommation reprenne et prenne le relais d'un ralentissement attendu des exportations.

La vigueur de l'économie, ainsi que les perspectives en matière de salaires et d'inflation, seront déterminantes pour savoir dans quel délai la BOJ pourrait modifier ou mettre fin à sa politique de contrôle des rendements obligataires, qui a été critiquée pour avoir faussé la fixation des prix sur le marché et avoir porté atteinte à la marge des institutions financières.