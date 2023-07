Le moral des grands industriels japonais a chuté en juillet pour la première fois depuis six mois, tandis que la confiance des entreprises non manufacturières, bien que toujours très robuste, a légèrement baissé pour le deuxième mois consécutif, selon l'enquête Reuters Tankan de mercredi.

Voici un tableau de l'enquête mensuelle, qui peut servir d'indicateur avancé pour l'enquête trimestrielle Tankan de la Banque du Japon, très surveillée. L'indice, qui est calculé en soustrayant le pourcentage de répondants pessimistes de celui des répondants optimistes.

Un chiffre positif signifie que les optimistes sont plus nombreux que les pessimistes :

OCT (prévisions) JUIN MAI AVRIL MARS FEB ================================================================ MANUFACTURIERS ( +7) +3 +8 +6 -3 -3 -5 ---------------------------------------------------------------- (Matériaux) ( +3) -4 +2 -2 -8 -17 -7 - Textile/papier (+10) 0 +10 0 -10 -30 -20 - Chimie (+13) 0 -14 -5 0 0 0 - Raffinage de pétrole/céramique ( 0) 0 +29 +15 -12 -15 0 - Acier/métaux non ferreux (-20) -20 0 -10 -18 -36 -9 (Produits manufacturés) (+10) +6 +10 +11 +1 +5 -3 - Aliments (-14) -14 +13 0 0 +11 0 - Produits métalliques/machines ( +7) +7 +19 +26 +17 +23 +14 - Machines électriques (-22) -17 -24 -13 -28 -22 -28 - Autos/matériel de transport (+58) +25 +30 +8 +9 +6 -15 - Machines de précision/autres(+36) +36 +29 +33 +14 +15 +7 ================================================================ NON-MANUFACTURIERS (+25) +23 +24 +25 +24 +21 +17 ---------------------------------------------------------------- - Immobilier/construction (+23) +20 +4 +9 0 -12 -8 - Commerce de détail/de gros (+23) +26 +32 +39+36 +33 +16 - Commerce de gros (+27) +14 +47 +50 +55 +42 +27 - Commerce de détail (+18) +41 +18 +28 +16 +24 +5 - Information/communications(+38) +30 +50 +38 +38 +50 +50 - Transport/utilité (+14) +9+13 0 +19 +10 +22 - Autres services (+32) +32 +27 +29+28 +30 +20 ================================================================

RTRS BOJ RTRS BOJ --------------------------------------------------------------- OCT 2023 (forecast) ( +7) - (25) - SEPT 2023 (forecast) - ( +9) - (+20) AUG - - - - JULY +3 - +23 - JUNE +8 +5 +24 +23 MAY +6 - +25 - APR -3 - +24 - MAR -3 +1 +21 +20 FEB -5 - +17 - JAN -6 - +20 - DEC 2022 +8 +7 +25 +19 NOV +2 - +20 - OCT +5 - +15 - SEP +10 +8 +11 +14 AUG +13 - +19 - JUL +9 - +14 - JUN +9 +9 +13 +13 MAY +5 - +13 - APR +11 - +8 - MAR +8 +14 -1 +9 FEB +6 - +3 - JAN +17 - +8 - DEC 2021 +22 +18 +6 +10 NOV +13 - +1 - OCT +16 - -1 - SEP +18 +18 -2 +2 AUG +33 - +5 - JUL +25 - -3 - JUN +22 +14 0 +1 MAY +21 - +2 - APR +13 - -3 - MAR +6 +5 -5 -1 FEB +3 - -7 - JAN -1 - -11 - DEC 2020 -9 -10 -4 -5 NOV -13 - -13 - OCT -26 -16 - SEP -29 -27 -18 -12 AUG -33 -23 - JUL -44 -26 - JUN -46 -34 -32 -17 MAY -44 - -36 - APR -30 -23 - MAR -20 -8 -10 +8 FEB -5 - - +15 - JAN -6 - +14 - DEC 2019 -6 0 +14 +20 NOV -9 - +12 - OCT -5 - +25 - SEP -7 +5 +19 +21 AUG -4 - +13 - JUL +3 - +25 - JUN +6 +7 +22 +23 MAY +12 - +27 - APR +8 - +24 - MAR +10 +12 +22 +21 FEB +13 - +22 - JAN +18 - +31 - ---------------------------------------------------------------- (Rapport de Tetsushi Kajimoto ; Rédaction : Edwina Gibbs)