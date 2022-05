L'humoriste Dave Chappelle attaqué sur scène au Hollywood Bowl

Mercredi, un porte-parole de la police de Los Angeles a identifié le suspect comme étant Isaiah Lee, 23 ans, qui était détenu en prison avec une caution de 30 000 $ après avoir été accusé d'agression grave avec une arme mortelle.

Lee avait une réplique de pistolet contenant une lame de couteau lorsqu'il a attaqué Chappelle, a déclaré le porte-parole. Il n'y avait pas d'audience prévue pour Lee, selon les registres de la prison en ligne.

Il n'était pas immédiatement clair si Chappelle, 48 ans, a été blessé dans l'attaque, ou ce qui l'a motivé.

Une vidéo publiée sur Twitter montre l'assaillant courant sur la scène et lançant le haut de son corps sur Chappelle, frappant de son épaule les côtes et la poitrine du comédien. Après le contact initial, l'agresseur et Chappelle ont fait plusieurs pas avant de tomber tous les deux sur le sol, montre la vidéo. L'agresseur s'est ensuite relevé et a couru autour de la scène, esquivant une nuée de personnes pendant plusieurs secondes avant que celles-ci ne le plaquent près du fond de la scène.

Chappelle se produisait dans cette salle avec d'autres humoristes dans le cadre d'un festival de comédie de 11 jours appelé "Netflix is a Joke".

L'attaque s'est produite un peu plus d'un mois après que l'acteur Will Smith a giflé l'humoriste Chris Rock sur la scène des Oscars, un incident sans précédent lors de cet événement mondialement télévisé qui a suscité des inquiétudes quant à la possibilité que les artistes soient victimes d'autres agressions.

Smith, qui a remporté le prix du meilleur acteur, a ensuite été interdit d'assister aux Oscars pendant 10 ans. L'acteur a publié des déclarations présentant ses excuses à Rock, aux producteurs des Oscars, aux nominés et aux téléspectateurs après l'incident.

Un représentant du Hollywood Bowl a déclaré à Reuters que l'incident faisait l'objet d'une enquête, refusant de faire d'autres commentaires. Un agent et un représentant des relations publiques de Chappelle n'ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Selon un rapport d'ABC, Rock, qui s'y était produit plus tôt dans la soirée, a rejoint Chappelle sur scène quelques instants après l'incident et a plaisanté : "C'était Will Smith ?"

Des images vidéo obtenues par Reuters montrent le suspect sur une civière, placé dans une ambulance. Il a été emmené à l'hôpital avec des blessures mineures, a déclaré la police citée par NBC Los Angeles.

Brianna Sacks, une journaliste de BuzzFeed News qui a assisté à l'événement, a déclaré que l'altercation a eu lieu alors que Chappelle terminait son spectacle.

La comédie spéciale Netflix de Chappelle, "The Closer", a été critiquée l'année dernière par certains qui y voyaient une ridiculisation des personnes transgenres. Les partisans de l'humoriste y voyaient un cri contre ce qu'on appelle la culture de l'annulation.