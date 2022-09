L'hydrogène vert a besoin d'une impulsion politique pour atteindre l'échelle requise - rapport

L'enthousiasme pour l'hydrogène vert, produit à l'aide d'énergies renouvelables, s'est accru ces dernières années en raison de ses avantages par rapport aux autres méthodes de fabrication du carburant à combustion propre.

Adopté par les décideurs politiques, les pays et les entreprises de l'Union européenne, il pourrait ouvrir la voie au remplacement de millions de tonnes d'hydrogène "gris" fabriqué à partir de gaz naturel afin d'atteindre l'objectif de l'Union européenne de zéro émission nette d'ici 2050.

Mais au rythme actuel de croissance de la production, l'hydrogène vert devrait fournir moins de 1 % de l'énergie totale dans le monde d'ici 2035, tandis que l'UE pourrait atteindre la barre des 1 % vers 2030, selon les chercheurs à l'origine du rapport publié dans la revue Nature Energy.

L'étude a été diffusée par le Potsdam Institute for Climate Impact Research d'Allemagne, dont les chercheurs ont participé à l'étude.

La capacité mondiale d'hydrogène vert, qui était de 600 mégawatts (MW) en 2021, doit être multipliée par 6 000 à 8 000 d'ici 2050 pour atteindre une échelle significative, indique le rapport, ajoutant que ce n'est qu'alors qu'elle pourra contribuer à des scénarios climatiques compatibles avec l'accord de Paris de 2015.

"En particulier, le plan de l'UE pour 2030 visant à fournir 10 millions de tonnes d'hydrogène vert avec la capacité domestique (électrolyse) sera hors de portée, à moins que les décideurs politiques ne puissent favoriser une croissance sans précédent pour les technologies énergétiques", ont déclaré les chercheurs.

Les critiques affirment que l'hydrogène sert à prolonger l'utilisation des combustibles fossiles alors que l'objectif devrait être de s'en débarrasser entièrement et que sa production nécessite de grandes quantités d'énergie coûteuse.

Le rapport indique que la promotion de l'hydrogène ne doit pas servir d'excuse pour retarder le déploiement d'autres options d'énergie propre facilement disponibles, telles que la mobilité électrique ou les pompes à chaleur.

"Nous devons mettre à l'échelle toutes les technologies cruciales à zéro carbone en déployant tous nos efforts", a-t-il déclaré.

Les prix du gaz européen ont atteint des sommets cette année en raison de la forte baisse des exportations russes depuis le début de la crise ukrainienne en février.

Selon certains analystes, cette situation a rendu l'énergie renouvelable de plus en plus attrayante grâce à ses faibles coûts marginaux, une fois le déploiement, les opérations et les fluctuations de production pris en compte.