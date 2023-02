L'île Maurice interrompt les vols et ferme la bourse à l'approche du cyclone Freddy

Une alerte cyclonique de classe III était en vigueur à l'île Maurice, laissant environ six heures de jour avant l'apparition de rafales de vent de 120 kilomètres par heure.

L'île Maurice, ainsi que d'autres pays de l'océan Indien comme Madagascar et des nations côtières africaines comme le Mozambique, est régulièrement touchée par de violentes tempêtes et des cyclones capables de détruire des maisons, des infrastructures et des cultures.

Son service météorologique a déclaré dans un bulletin publié à 1010 heure locale (0610 GMT) qu'à sa distance la plus proche, Freddy pourrait passer à environ 120 km (75 miles) au nord-nord-ouest de l'île en fin d'après-midi, précisant qu'il représentait une menace directe.

"Alors que Freddy s'approche de l'île Maurice, (une) onde de tempête est susceptible de provoquer des inondations côtières dans les zones à risque. Il est donc strictement conseillé de ne pas prendre la mer", indique le bulletin.