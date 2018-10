L'image des Etats-Unis s'est encore dégradée-étude

par Noah Barkin

BERLIN, 2 octobre (Reuters) - L'image des Etats-Unis s'est encore dégradée auprès des partenaires traditionnels de Washington un an après l'installation de Donald Trump à la Maison blanche, montre une enquête publiée lundi par l'institut de recherche Pew.

Cette étude menée dans 25 pays montre en outre que ceux qui répondu ont plus confiance en Vladimir Poutine et Xi Jinping qu'en Donald Trump.

Depuis son investiture en janvier 2017, le président américain a soustrait les Etats-Unis à toute une série d'engagements internationaux, l'accord de Paris sur le climat ou celui sur le programme nucléaire iranien par exemple, tout en critiquant vertement le comportement des membres de l'Otan.

S'exprimant la semaine dernière devant l'Assemblée générale des Nations unies, le dirigeant américain a pu entendre les ricanements moqueurs de son auditoire lorsqu'il a affirmé avoir accompli à la Maison blanche davantage que n'importe lequel de ses prédécesseurs.

Le sondage de Pew Research Center montre que l'image des Etats-Unis, qui s'était déjà considérablement dégradée en 2017 lorsque l'ancien homme d'affaires a pris les rênes du pouvoir, a continué de se détériorer cette année dans de nombreux pays, tout particulièrement en Europe.

Seuls 30% des Allemands interrogés ont une opinion favorable des Etats-Unis, ce qui représente à la fois cinq points de moins qu'en 2017 et un niveau de défiance sans précédent depuis que l'enquête est menée.

En France et au Canada, où les opinions favorables s'élèvent respectivement à 38% et 39%, l'image s'est elle aussi dégradée, contrairement au Mexique où elle s'est légèrement améliorée.

Quant à l'image de Donald Trump lui-même, elle n'est pas non plus des plus reluisantes puisque seuls 7% des Espagnols, 9% des Français et 10% des Allemands lui font confiance. Dans 20 des 25 pays où l'enquête a été menée, l'hostilité à l'égard du président américain est partagée par une majorité de sondés.

En moyenne, 27% des répondants ont un image positive de Donald Trump contre 30% pour Vladimir Poutine et 34% pour Xi Jinping.

Avec 52% d'opinions favorables, la chancelière allemande Angela Merkel est la seule à convaincre plus de la moitié des sondés, devant le président français Emmanuel Macron (46%).

Les pays ayant l'image des Etats-Unis est la plus positive sont Israël, les Philippines et la Corée du Sud, des pays où ceux qui ont répondu à l'enquête sont plus de 80% à avoir une opinion favorable des Etats-Unis.

L'enquête a été réalisée entre mai et août et elle fonde ses résultats sur les réponses données par plus de 900 personnes dans chacun des pays où elle a été menée.

Les résultats complets de l'enquête http://www.pewglobal.org/2018/10/01/trumps-international-ratings-remain-low-especially-among-key-allies (Nicolas Delame pour le service français)