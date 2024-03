Alors que les craintes d'une récession aux États-Unis sont dissipées et que les marchés financiers sont de nouveau optimistes quant à la trajectoire de croissance, l'immigration joue un rôle clé et pourrait même s'avérer désinflationniste.

Probablement l'un des sujets les plus brûlants de l'élection à la Maison Blanche de cette année, les révisions à la hausse des estimations relatives à l'immigration aux États-Unis amènent les économistes et les investisseurs à repenser une nouvelle fois les perspectives économiques et inflationnistes.

Les prévisions de croissance plus élevées qui en résultent et l'atténuation probable des goulets d'étranglement de l'offre de main-d'œuvre parlent à certains d'un Graal potentiel pour l'économie.

Mais les nouvelles estimations renforcent également l'enjeu des élections de novembre, où le président Joe Biden et son probable adversaire Donald Trump sont clairement en désaccord sur la manière de traiter la question.

Dans ses projections économiques et fiscales à long terme publiées le mois dernier, le Bureau du budget du Congrès américain (CBO) a indiqué que l'augmentation de l'immigration nette était principalement responsable d'une hausse prévue de 5,2 millions de la main-d'œuvre au cours des dix prochaines années, ajoutant quelque 7 000 milliards de dollars à la production économique et 1 000 milliards de dollars aux recettes fiscales.

L'arbitre budgétaire non partisan s'est appuyé sur ses projections démographiques sur 30 ans en janvier, où il a revu à la hausse son estimation de l'immigration nette par rapport à l'année précédente, de quelque 8,3 millions de personnes pour les six années à venir jusqu'en 2026.

Ces changements signifient que la population active globale sera 2,6 % plus importante en 2053 qu'elle ne l'était il y a seulement un an. Et comme la baisse des taux de fécondité aurait entraîné une diminution de l'effectif national, l'immigration nette devrait désormais représenter la totalité de la croissance démographique attendue à partir de 2040.

Alors que les politiciens se disputent sur le pourquoi et le comment de cette augmentation du nombre de migrants, l'impact économique est déjà très important.

Dans un article publié la semaine dernière, Wendy Edelberg et Tara Watson, économistes à Brookings, estiment que les révisions du CBO - qui font état de 3,3 millions d'immigrants nets l'année dernière, contre 1 million prévu avant la pandémie - peuvent contribuer à expliquer la vigueur surprenante des dépenses de consommation et de la croissance globale depuis 2022.

Mais ils ont également déclaré que les nouveaux chiffres suggèrent que le marché du travail pourrait être plus chaud qu'on ne le pensait auparavant sans alimenter les pressions sur les salaires et l'inflation.

"Pour 2024, nous estimons que la croissance durable de l'emploi se situera entre 160 000 et 200 000, soit environ le double du niveau durable qui aurait été atteint en l'absence d'une reprise de l'immigration selon les projections antérieures à la pandémie", écrivent-ils.

Ellen Zentner, économiste en chef de Morgan Stanley pour les États-Unis, abonde dans le même sens et estime qu'une augmentation de la masse salariale d'environ 200 000 par mois est désormais compatible avec un taux de chômage inchangé.

"Les nouvelles données de 2023 suggèrent que nous pouvons ajouter l'immigration comme explication de la croissance plus rapide que prévu et de la désinflation de l'année dernière, ce qui soulève la possibilité d'une croissance potentielle plus rapide au cours des prochaines années", écrit-elle.

"Il ne s'agit pas seulement de la normalisation des chaînes d'approvisionnement.

CLAMPDOWN ?

Ce nouveau tableau a des conséquences évidentes sur les délibérations de la Réserve fédérale en matière de taux d'intérêt, ainsi que sur les investisseurs qui évaluent à la fois la croissance "durable" et les rendements des investissements à long terme.

Et le regain de vigueur des actions de Wall Street, qui atteignent des niveaux record, n'est peut-être pas uniquement dû à la frénésie de l'intelligence artificielle.

Les économistes de JPMorgan soulignent que le CBO montre que l'immigration nette de ressortissants étrangers se rapproche des normes historiques après 2026. Mais ils admettent que la récente augmentation du nombre d'immigrants se traduit rapidement par une expansion plus rapide de la main-d'œuvre, même si tous les immigrants n'obtiennent pas immédiatement l'autorisation de travailler.

C'est ce qui fait passer les perspectives de croissance économique du CBO de 1,9 % à 2,0 % par an en moyenne au cours de la décennie, l'augmentation de l'offre de main-d'œuvre permettant de poursuivre la désinflation sans freiner la croissance.

Selon le CBO, une croissance potentielle plus élevée permet à l'inflation de s'établir à environ 2,2 % après 2026, date à laquelle les attentes des marchés financiers en matière d'inflation à long terme semblent également coaguler.

De plus, elle augmente le rendement du capital. Les rendements des bons du Trésor à dix ans se situent également autour des 4,1 % actuels d'ici à 2034, ce qui donne un taux "réel" de 1,9 %.

Mais l'équipe de JPMorgan conteste certaines des prévisions à long terme du CBO - sur les prévisions de productivité et de chômage par exemple - et pense que ses hypothèses sur le ratio dette/PIB sont trop basses, en partie à cause de la probabilité d'une prolongation des réductions d'impôts à partir de maintenant.

Ainsi, malgré l'amélioration de la croissance à long terme, ils restent préoccupés par l'augmentation de la dette publique.

"La question n'est pas de savoir si les États-Unis seront confrontés à un moment de réflexion sur la dette publique, mais plutôt de savoir quand cela se produira et à quel point l'ajustement nécessaire sera douloureux", écrivent-ils.

Dans l'immédiat, la question de l'immigration se répercute sur les élections et sur la manière dont les électeurs percevront la position des deux candidats à la présidence dans le courant de l'année.

Les propositions de budget 2025 présentées cette semaine par Joe Biden comprenaient sa demande non satisfaite de 13,6 milliards de dollars de fonds d'urgence pour l'application de la loi sur la frontière entre les États-Unis et le Mexique, afin de financer davantage d'agents de la patrouille frontalière, d'agents chargés des demandes d'asile et de juges de l'immigration.

Pour sa part, l'ancien président Trump souhaite reprendre la position dure qu'il a adoptée entre 2016 et 2020 et a promis de sévir contre l'immigration illégale et de restreindre l'immigration légale s'il est élu.

Ce qui semble clair aujourd'hui, c'est que les retombées économiques de ces positions divergentes pourraient être considérables - et affecter la durée pendant laquelle les récentes tendances en matière d'immigration se poursuivront à ce rythme.

En soulignant que les rencontres avec les patrouilles frontalières ont augmenté de 16 % au cours des trois mois précédant janvier par rapport à l'année précédente, Morgan Stanley a déclaré qu'il pourrait s'agir soit d'une preuve de l'accélération des flux migratoires, soit d'une augmentation temporaire due à l'élection.

"La politique de l'année électorale pourrait entraîner une répression de l'immigration, tout comme l'arrivée d'un nouveau président", conclut l'étude.

Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters.