Selon un rapport publié mardi par Moody's Investor Service, les risques liés à l'immobilier commercial, en particulier dans le secteur des bureaux, ont été exacerbés par la hausse des taux d'intérêt, par le fait que les gens choisissent de travailler à domicile et par les tensions bancaires.

Les bureaux restent "particulièrement exposés" car une grande partie des employés continuent de travailler à domicile, ce qui crée un risque de défaillance pour les prêts immobiliers de bureaux, qui représentent 736 milliards de dollars, soit 16,7 % de l'encours de la dette CRE, ajoute le rapport.

Certaines propriétés commerciales tendues sous-jacentes aux titres adossés à des créances hypothécaires commerciales (CMBS) - qui représentent 16 % de l'encours de la dette CRE - sont également susceptibles d'avoir des difficultés à se refinancer.

Les analystes de Moody's s'attendent à ce que le ralentissement économique freine la croissance des revenus qui avait été stimulée par une reprise de la demande post-pandémique dans les secteurs de l'immobilier collectif, de l'hôtellerie, de la vente au détail et de l'industrie. Les analystes s'attendent à ce que la valeur des biens immobiliers dans tous les secteurs diminue à mesure que l'activité économique ralentit.

"Un ralentissement généralisé de l'immobilier résidentiel nuirait considérablement aux banques, qui détiennent environ la moitié de l'encours de la dette de l'immobilier résidentiel et la plus grande part des échéances entre 2023 et 2026", a déclaré Moody's.

En avril, certaines des plus grandes banques américaines ont désigné l'immobilier commercial de bureau comme un domaine de plus en plus préoccupant lors de la publication des résultats du premier trimestre, avec la chute de la valeur des propriétés et l'augmentation du nombre d'emprunteurs qui ne remboursent pas leurs prêts dans un contexte de hausse des taux d'intérêt et de ralentissement de l'économie.

Les tensions dans le secteur de l'immobilier commercial peuvent avoir de vastes répercussions sur les banques et l'économie, car les pertes qui en découlent peuvent restreindre l'accès au crédit et exacerber le ralentissement économique. (Reportage de Manya Saini à Bengaluru ; rédaction de Maju Samuel)