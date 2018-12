L'immobilier de bureau porté par l'expansion économique (étude CS)

Zurich (awp) - L'immobilier de bureau présente à nouveau un tableau positif en Suisse, porté par la croissance de l'emploi. Masquée par l'augmentation du taux de vacance des logements en location, l'embellie est cependant passée presque inaperçue, relève Credit Suisse.

La vigoureuse reprise économique a pour corollaire l'embauche de personnel supplémentaire, "ce qui se traduit par une solide croissance de l'emploi et stimule la demande en surfaces de bureaux", précisent les analystes de la banque aux deux voiles dans leur étude "Marché suisse de l'immobilier de bureau 2019".

La croissance est portée d'une part par le secteur tertiaire, mais aussi par la reprise de l'industrie, de plus en plus demanderesse d'immobilier de bureau. La demande devrait rester soutenue l'année prochaine, mais on devrait assister à un léger ralentissement par rapport à 2018.

Les centres-villes et les emplacement bien desservis sont de plus en plus courtisés par les "sociétés souhaitant se positionner comme des employeurs attrayants pour la main-d'oeuvre qualifiée". D'importants utilisateurs de surfaces, comme les prestataires de services financiers, le commerce de gros et les télécommunications, en proie à des bouleversements structurels, ne sont plus les moteurs de la demande.

La demande restante est "plus hybride, plus fragmentée et moins stable", selon les auteurs de l'étude, qui mettent en avant le besoin accru de flexibilité dans l'agencement des bureaux, avec un minimum de contraintes, comme en témoigne l'avènement des espaces de travail partagés (co-working).

Par rapport à l'immobilier résidentiel, le segment des bureaux se situe à un stade plus avancé du cycle du marché, celui de la reprise.

"Toutefois, les investisseurs immobiliers ne devraient pas faire trop de compromis en termes de qualité d'emplacement dans les moyens et grands centres", préviennent les experts de Credit Suisse, vu qu'on ignore encore si l'essor conjoncturel suffira pour absorber les surfaces disponibles à l'extérieur des centres.

